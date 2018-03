Alejandro Sanz exige respeto a J Balvin y Maluma, ante burlas hacia su trabajo - Emisoras Unidas

Todo comenzó después de que Balvin hiciera una broma de mal gusto “imitando” a Sanz en un reality show mexicano. La broma no fue del agrado de Sanz, quien tranquilo y sonriente le dijo al colombiano que el tinte en la cabeza le había afectado. Después de eso Maluma, publicó a través de sus redes sociales un video donde aparentemente cantaba el tema “Mi Soledad y Yo” de Alejandro Sanz, pero con un toque de burla y ataque hacia la música del español.

Ante dichas eventualidades, Alejandro Sanz escribió el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Instagram:

Mi querido @jbalvin mira lo que me encontré.. jajaja parceee te debo una disculpa.. no me acordaba de mi pasado 😂 y @maluma hermano.. vi tu videito.. jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo” 😂😂😂 el lo intenta pero está un poquito alta de tono para el. Aún así gracias por el homenaje.. me emocionó veros cantando una canción mía.. esa es de hace 25 ańos.. y ahí está.. increible no? y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 ańos un compańero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compańerismo#música