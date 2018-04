Analistas: Con el paro magisterial los más afectados son los estudiantes - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El dirigente magisterial Joviel Acevedo aseguró que las clases a nivel nacional están suspendidas debido al incumplimiento del pacto colectivo por parte del Gobierno.

Agregó que en los próximos días habrá más manifestaciones a nivel nacional para pedir la renuncia de autoridades de Gobierno, particularmente del Ministerio de Educación.

Joviel Acevedo anuncia suspensión de clases indefinida por incumplimiento del pacto colectivo. Más detalles ►https://t.co/tsK4PxwBu6 pic.twitter.com/IPq39ZiIxF — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 18, 2018

¿Cuánto afecta al rendimiento académico de los alumnos un paro magisterial?

¿Cómo debe presupuestarse los gastos del pacto colectivo en el Estado?

¿Cuánto afecta el presupuesto del Estado el Pacto Colectivo?

El programa A Primera Hora invitó a Floridalma Meza, ex viceministra de Educación, y a Édgar Balsells, exministro de Finanzas para conversar al respecto. Ambos coinciden en que los paros magisteriales afectan el buen desenvolvimiento de los estudiantes.

FLORIDALMA MEZA

¿Quiénes son los afectados en todo esto?

Los primeros afectados son los estudiantes. Son días de dejar de dar clases y son irrecuperables. Cuando regresan, dos semanas después, es como que si no se les hubiera dado nada la semana anterior. El estudiantes es el elemento más vulnerable de la comunidad educativa.

Los maestros inconformes dicen ‘yo presiono para que me den lo que estoy pidiendo’. Ellos están pidiendo un aumento que firmaron las autoridades, que se los dieron sabiendo que no había financiamiento.

Si no hay techo presupuestario tendrán que pedir una ampliación en el Congreso. Pero no deberíamos llegar a los extremos. Este año es un año muy complicado y, si sacarán el dinero, lo saquen de donde lo saquen, va a ser muy complicado.

Los políticos no respetan la opinión de los cuadros técnicos

Primero es la parte de la negociación política, en la cual se busca tener una gobernabilidad en paz, pero a un costo muy alto, a nivel del Ejecutivo o del Ministerio. Es una mala negociación política. Yo lo que negocio es la periferia y es lo que no se ha sabido hacer.

Cuando nos enfermamos buscamos al mejor médico. Los docentes tienen en sus manos la formación de los ciudadanos. No sé qué les pasa a los padres de familia que no buscan al mejor maestro.

Es necesario hacer saber a los maestros que un aumento debe merecerse. El problema es que se quiera tener un aumento cada cuatro años, por tiempo y no por mérito.

#EUParoJoviel Meza: “Cuando uno llega a un puesto público no puede llegar pensando en forma personal, sino que en beneficio del país, en este momento es atender a los niños que han sufrido muchos años por este proceso (Pacto Colectivo)”. pic.twitter.com/g5e6zTLKMm — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 18, 2018

Hay que negociar

El papel del Ministerio de Educación es el de ser negociador. El problema es que primero se negoció con la Presidencia, entonces es complicado pasar a los ministerios. Lamentablemente casi siempre ha sido así.

Tratar de arreglar este problema, con las estructuras que tenemos, es complicado, porque son estructuras viejas, tradicionales. Habría que decirle a los maestros ‘En este momento es imposible dar el aumento, esperémonos al 2019 que haya un nuevo presupuesto, aparte de que se haga una evaluación de desempeño’.

En este momento no tenemos una carrera magisterial, desde que entra hasta que sale. Muchos llegan como maestros mientras que salen de abogados o de la universidad. Llegan a pasar el agua.

Expectativa

Yo esperaría que no se diera el pacto colectivo. Pero si se va a dar, y va a ser un dinero que hará falta en algún ministerio. Que no se den los paros, que no afecten a los estudiantes.

Ojalá que el señor Acevedo tome conciencia de lo que está haciendo. Esos Q1 millones podrían resolver los problemas de miles de niños en Guatemala.

ÉDGAR BALSELLS

Esos actos se entienden por algo que no se quiere oír. El Ipnusac decía que desde abril de 2015 deberíamos tener una nueva mentalidad y hacer una reflexión sobre lo que ha sucedido.

Se ha pedido la reforma del Estado y del servicio social. Jovial tiene años de estar haciendo lo mismo. Pero el pacto colectivo comienza con la negociación política. El presidente Álvaro Colom se jactaba de que Joviel Acevedo se paseaba por el Palacio como Juan por su casa, pero eso no respeta la gobernabilidad.

#EUParoJoviel Balsells: “Uno no debe ver solo el derecho de su nariz, la necesidad de reestructurar presupuesto, sacar de otros ministerios u otras entidades para alimentar el pacto colectivo es un costo de oportunidades”. pic.twitter.com/d9dAoJX8ZP — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 18, 2018

Educación es un sindicato fuerte, no así el de Salud. Ese sindicato está muy organizado, y tiene una base de 134 mil personas y eso le permite presionar, y por eso creen que el dinero viene como maná del cielo, igual que los diputados.

Ahora hay una presión sobre la Dirección Técnica del Presupuesto, de cómo va a conseguir Q1 millones. Pero eso va más allá, hay que ver la tecnología en las aulas, la alimentación escolar, la inversión en las escuelas…

¿Cómo no pedir aumento si el ministro de Ambiente viaja en helicóptero?

Es un tema lamentable del ministro Alfonso Alonso, que no sabe nada de medioambiente pero es nombrado en el Ministerio. Igual pasa José Luis Benito Ruiz, ministro de Comunicaciones. No sabe qué está haciendo ahí. Es casi como poner en un plano secundario los ministerios y la Ley del Organismo Ejecutivo.

Al maestro yo le diría de la necesidad de reestructurar el presupuesto como el del Mineduc, de cómo de sacar de otras entidades para alimentar el pacto colectivo, es un costo de oportunidad. En Educación hay transferencias a otros organismos de cerca de Q900 millones.

#EUParoJoviel Balsells: “Tan solo el ministerio de Educación hace transferencias cerca de Q900 millones. Hay serios problemas de calidad de gasto”. pic.twitter.com/CfQPC6THMa — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 18, 2018

Presupuesto sagrado

En otros países el presupuesto es sagrado, refleja una calidad de planificación. Si se piensa en leyes para cambiar el presupuesto se altera el presupuesto en el año. Toda la serie de pactos colectivos alteran la buena marcha del presupuesto.

Ministro de Educación indicó que hoy a partir del medio día se reunirá con líderes magisteriales para darles a conocer que el ejecutivo sigue en pie con los acuerdos establecidos sobre Pacto Colectivo. Vía: @FcoPerez_EU 1/2 pic.twitter.com/OqOZgnvdBu — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 18, 2018

Hasta dónde comprar la gobernabilidad

Si la gobernabilidad se compra, alguien tiene que sufrirla. Eso nos debe dar un mensaje para la gente joven. Tiene que ser un esfuerzo estratégico. El Presidente presentó hace unos ocho meses los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, y parece ser que esos objetivos ya quedaron como una poesía pública. Otros países trabajan en serio con eso. Aquí no.

Tiene que haber un esfuerzo de planificación en función del mérito, pero eso también tiene que ser responsable el gobierno. El responsable es el Presidente porque él fue el que firmó ese acuerdo con los maestros. Luego, el Ministro de Educación. Aquí no es solo Joviel Acevedo.

Parte de la vieja estructura

Joviel Acevedo es una persona muy antipática que le hace muy mal a las estructuras sindicales magisteriales. Es parte de la vieja estructura. En Guatemala lo que no hay es una planificación responsable del Estado.

Hay que dar un mensaje a estos personajes de que deben cambiar de hábitos. Al Ministro de Educación también, o renuncia o sugiere cambios. Lo mismo ocurre con el Presidente, con el Congreso. No podemos esperar mucho del Congreso donde se deberían dirimir estas situaciones.

Recomendación

Le recomendaría al señor Acevedo que él no solo tiene bases, sino también influencia en diferentes entidades donde hay gobernabilidad entre patronos. Le recomendaría que busque asesoría en lugar amenazando solo con medidas de hecho. Hay que tener respeto a los cuerpos técnicos. Debería introducirle más racionalidad a sus movimientos.