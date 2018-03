¿Como saber si tu pareja no se esta tomando enserio la relación? - Emisoras Unidas

Sí. Así es el amor: cruel, despiadado y horrendo cuando se lo propone. Sí, todo iba bien pero, de un momento a otro, las cosas se han congelado. Presientes que él no está tomando las cosas en serio y eso sólo quiere decir una cosa: no está seguro de querer estar contigo.

A veces nos volvemos ciegos, queremos aferrarnos a permanecer con alguien cueste lo que cueste; aun si sus actitudes nos lastiman. Si todavía te quedan dudas, estas señales podrían darte la respuesta:

1. Titubea cuando te presenta a las personas importantes en su vida

«Ella es… ehmm… mi novia», dice cuando se encuentran a alguien en la calle. Duda en presentarte como su pareja o lo hace por tu nombre. En el fondo, tiene miedo de enfrentarse al compromiso que implica que todo el mundo sepa que ustedes tienen una relación. Le importa la opinión de los demás y espera librarse de juicios sobre su futura decisión de alejarse de ti.

2. No sabe —o hace como que no sabe— qué son

«Es complicado», «no me gusta ponerle etiquetas a los sentimientos». Ok, esto puede ser comprensible en las primeras semanas de conocerse pero, ya pasados unos meses, es una clara señal de falta de importancia al respecto. Lo curioso es que aunque está “confundido” siguen teniendo sexo y saliendo como si estuviera muy seguro de lo que son.

3. Habla en singular sobre el futuro

«Planeo vivir en Londres por un año», «estoy ahorrando para irme de vacaciones a la playa»; en ninguno de sus planes estás tú. Si mira al futuro, se percibe él sólo. Quizás esté pensando que el momento del adiós no tardará mucho en llegar.

4. No está dispuesto a hablar de los problemas: pelea o huye

Los malos entendidos y las rachas oscuras son normales en cualquier relación; sin embargo, las parejas que tienen interés en estar juntas se esfuerzan por arreglar las cosas. Charlan una y otra vez, no importa que sea sobre los mismos temas. Él, sin embargo, sólo discute para que se avecine el desastre o huye, dejando “que te pelees tú sola”.

5. Miente cada que tiene oportunidad

No sólo se trata de engaños en el terreno sexual; miente sistemáticamente una y otra vez. Te dice que está en un sitio mientras está en otro, que está muy ocupado cuando en realidad está descansando en su cama, o que está feliz cuando su ánimo está por el suelo. No estás con una persona real; estás con un personaje que ha creado a través de innumerables mentiras.

6. Tiene muchas reservas sobre sus sentimientos

Nunca te habla sobre lo que siente de verdad; cuando está triste, no se abre contigo, cuando está eufórico no te cuenta lo que de verdad piensa y siente. No siente la confianza para confesarte lo que habita dentro de él.

7. Busca la manera de estar a solas

Aunque todos buscamos tener un momento para respirar, la mayoría de los amantes buscan estar juntos; no importa la hora del día ni tampoco lo difícil que sea verse. Pero tal parece que para él siempre existen otras prioridades, los pretextos para postergar sus citas te los sabes de memoria.

El hecho de que algunas relaciones terminen en la indiferencia no quiere decir que así sea el amor. Si él no lo está tomando en serio, no es tu culpa, tampoco la suya. En algunos momentos de la vida es necesario entender que las personas cambian, que los sentimientos perecen y que no hay mucho que hacer al respecto.