Daniel Wilkinson: “Guatemala ha logrado mucho con la Cicig junto al MP” - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

https://twitter.com/EmisorasUnidas/status/961045392342253569

Ayer, la organización Human Rights Watch (HRW) envió una carta al Gobierno de los Estados Unidos, mediante la cual alerta de una posible campaña del presidente Jimmy Morales, contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con motivo de su visita a Washington.

“Creemos que es posible que el presidente Morales utilice su visita a Washington para promover su campaña destinada a expulsar al comisionado Iván Velásquez”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en una carta dirigida al secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson.

El programa A Primera Hora se comunicó por la vía telefónica con Daniel Wilkinson, director gerente de la división de las Américas en HRW, para conversar al respecto.

Wilkinson es un experto general en América Latina, ha llevado a cabo trabajo de campo y defensa en toda la región y ha sido autor de informes sobre cuestiones de derechos humanos en Brasil, Colombia, Cuba, México, los Estados Unidos y Venezuela.

Filtran documento de supuestos temas tratados entre Canciller y secretario de la ONU. Aquí los puede consultar ► https://t.co/iLBIuJIGfG. pic.twitter.com/3BT63MDCLi — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 6, 2018

Según HRW no le será fácil al presidente Morales hacer campaña en Whashington…

En la carta enviada, estamos refiriéndonos a los esfuerzos de hace seis meses del Presidente de Guatemala de tratar de correr al comisionado Velásquez, lo cual comenzó en agosto con la declaratoria de ‘non grato’, cuya decisión fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Después ha habido una serie de esfuerzos de actores en el Congreso, y fuera del Congreso, de desprestigiar a Velásquez y su trabajo en la Cicig.

La jugada ahora ha sido más fina. La idea es que están a favor de Cicig, pero no de Velásquez. Este cuento es una forma de generar confusión y hacer pensar que la Cicig no puede terminar con el trabajo que ha realizado con el MP contra la corrupción y el abuso de poder de varias personas.

Mario Fuentes Destarac: “Estamos en una total inestabilidad que podría llevarnos a la ingobernabilidad”.https://t.co/S7u5IEmpDa pic.twitter.com/SvWjsF6S2w — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2018

¿De la carta, esperan alguna respuesta?

Ya hemos tenido reacciones. Estamos en comunicación con nuestras oficinas en Washington, con la Casa Blanca y con congresistas.

Hay un interese en el tema, un apoyo consistente para la Cicig. Es interesante porque es un apoyo bipartidista. En Washington hay muy pocos temas en los que hay poco acuerdo de los demócratas y los republicanos, pero en este tema ha habido una decisión plena, incluso desde el gobierno George H. Bush, Barack Obama y ahora Donald Trump.

Lo que se ha estado haciendo es manipular de cómo ven el tema en Guatemala y creer que si se puede apoyar a Cicig, pero que se vaya Velásquez, porque ha creado confrontación y para que bajen las tensiones.

Lo que se hace con la carta es explicar en términos claros qué es lo que pasa en Guatemala, para que lo entiendan de mejor forma y, si quieren, seguir apoyando a la Cicig.

La congresista Norma Torres ha denunciado que en redes sociales se desprestigia a la Cicig…

Yo no he visto esa declaración, pero es importante no dejar que haya acusaciones de ese tipo. Hemos visto eso en otros países, siempre que hay avances en la lucha contra la impunidad, los que salen afectados atacan.

Es muy importante interceptar esas publicaciones. Creemos en la libertad de expresión, pero hay que combatir con argumentos e ideas claras.

Los guatemaltecos han logrado mucho con Cicig, a la par de un jurista colombiano trabajando con las autoridades en Guatemala. Ha logrado mucho, pero hace falta mucho por hacer.

Vocero presidencial, Heinz Hiemann: "Es una carta especulativa. El Presidente tiene una agenda de trabajo en Washington y no en la ONU, la agenda está centrada en acercar relaciones entre ambos países", sobre denuncia pública de Human Rights Watch. Vía: @MiguelVasquezEU pic.twitter.com/2DJlt262hS — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 7, 2018

Escuche nuevamente la entrevista aquí: ▼