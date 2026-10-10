 Mourinho cancela la conferencia tras el Madrid-Villarreal
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Mourinho cancela la conferencia de prensa tras el Real Madrid-Villarreal

Según la prensa presente en el lugar, José Mourinho habría evitado comparecer tras el Real Madrid-Villarreal para evitar una posible sanción por sus críticas al arbitraje.

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José Mourinho molesto con el trabajo de los árbitros - EFE
José Mourinho molesto con el trabajo de los árbitros / FOTO: Agencia EFE
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El Real Madrid consiguió una victoria por 1-0 frente al Villarreal en el Santiago Bernabéu, durante la octava jornada de La Liga. Sin embargo, más allá del resultado, uno de los episodios que marcó el encuentro fue el malestar de José Mourinho con las decisiones arbitrales, especialmente después de la expulsión de Vinícius Júnior. La tensión acumulada durante los minutos finales llevó al técnico portugués a tomar una decisión inesperada: cancelar su comparecencia ante los medios de comunicación al término del partido.

El encuentro se mantuvo equilibrado durante la primera mitad, con pocas oportunidades claras para ambos equipos. El conjunto blanco encontró la diferencia gracias a Yan Diomande, quien aprovechó un preciso pase de Federico Valverde para definir dentro del área. Aunque el tanto fue anulado inicialmente por un supuesto fuera de juego, la intervención del VAR permitió validar la anotación y encaminar el triunfo madridista, que necesitaba recuperarse después de la derrota sufrida en el derbi ante el Atlético de Madrid.

Mourinho no compareció ante los medios de comunicación

La polémica llegó en la segunda parte, cuando Vinícius Júnior, que había ingresado desde el banquillo, marcó un gol que posteriormente fue anulado por el VAR. Poco después, el brasileño fue expulsado por conducta violenta tras tirar del cabello a un rival, una acción que el árbitro Díaz de Mera revisó antes de mostrarle la tarjeta roja. Mourinho también recibió una amonestación por sus airadas protestas contra el cuerpo arbitral y evidenció su frustración durante los últimos minutos del encuentro.

La tensión continuó después del pitido final. Según periodistas presentes en la sala de prensa, el entrenador portugués decidió no comparecer ante los medios para evitar posibles sanciones por sus declaraciones sobre el arbitraje. De esta manera, la polémica terminó robándose parte del protagonismo de una victoria importante para el Real Madrid. El siguiente compromiso del conjunto blanco está previsto para el miércoles 14 de octubre, cuando visitará a la Roma, en un partido en el que buscará dejar atrás la controversia y mantener su buen ritmo competitivo.

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Vinícius en una acción de juego ante Villarreal - EFE

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