Galatasaray y Barcelona se verán las caras tras cuatro años

El martes 13 de octubre de 2026, el Galatasaray recibe al Barcelona en Estambul por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Ambos clubes se han medido en diez ocasiones previas en competiciones europeas, con un balance claramente favorable a los catalanes: seis victorias, tres empates y una única derrota. En el cómputo global, el Barcelona ha anotado dieciséis goles frente a los siete del conjunto turco, una diferencia que refleja el dominio histórico del equipo azulgrana en estos duelos.
Los primeros enfrentamientos se produjeron en la fase de grupos de la Champions League de las temporadas 1993-94 y 1994-95. El debut, el 24 de noviembre de 1993 en el Ali Sami Yen, terminó 0-0. Meses después, el Barcelona se impuso por 3-0 en el Camp Nou. En el curso siguiente, los culés vencieron 2-1 en casa, pero el 23 de noviembre de 1994 los locales lograron su única victoria: un 2-1 en el que Romário adelantó a los visitantes, Hakan Şükür empató de penalti y Arif Erdem marcó el gol del triunfo en el minuto 88. En aquel partido, el actual entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, saltó al campo desde el banquillo.
Barcelona con amplio dominio sobre el Galatasaray
Tras un paréntesis, los equipos volvieron a coincidir en las fases de grupos de la Champions 2001-02 y 2002-03. En la primera, empataron 2-2 en Barcelona y el equipo catalán ganó 1-0 en Estambul con un gol de Luis Enrique. Al año siguiente, el Barcelona se llevó ambos partidos: 2-0 a domicilio y 3-1 en el Camp Nou. Estos resultados consolidaron el predominio culé en una etapa en la que el club español competía con regularidad en la máxima competición continental.
El último cruce llegó casi dos décadas después, en los octavos de final de la Europa League 2021-22. En la ida, disputada el 10 de marzo de 2022 en el Camp Nou, se firmó un 0-0. En la vuelta, el 17 de marzo en Estambul, el Galatasaray se adelantó con un cabezazo de Marcão, pero el Barcelona reaccionó con goles de Pedri y Pierre-Emerick Aubameyang para imponerse 2-1 y avanzar a cuartos. Ahora, más de cuatro años después, el encuentro de este martes ofrece una nueva oportunidad para que el conjunto turco busque revertir una historia en la que el Barcelona ha resultado casi siempre superior.