 La Fórmula 1 volverá a África en 2030
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Después de 37 años, la Fórmula 1 volverá a acelerar en África

La Fórmula 1 regresará a África en 2030 con un Gran Premio en Ruanda, poniendo fin a una espera de 37 años desde la última carrera disputada en Sudáfrica, en 1993.

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Así será el circuito que se construirá en Bugesera para el Gran Premio de Ruanda - EFE
Así será el circuito que se construirá en Bugesera para el Gran Premio de Ruanda / FOTO: Agencia EFE
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La Fórmula 1 volverá a África en 2030 con la incorporación de Ruanda al calendario del campeonato, gracias a un acuerdo por diez años que marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo al continente después de casi cuatro décadas. La última carrera se disputó el 14 de marzo de 1993 en el circuito de Kyalami, en Sudáfrica, donde el francés Alain Prost se quedó con la victoria.

El Gran Premio de Ruanda se celebrará en un circuito que se construirá en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital del país. El trazado se desarrollará bajo los estándares de Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y formará parte de un proyecto más amplio de infraestructura, turismo y desarrollo comercial impulsado por la Junta de Desarrollo de Ruanda. Además de las carreras, el recinto acogerá competiciones internacionales, conferencias y espectáculos durante todo el año, con el objetivo de atraer inversiones y generar oportunidades económicas a largo plazo.

Nuevo país para el calendario de la Fórmula 1

En los últimos años, Ruanda ha reforzado su presencia en el panorama deportivo internacional mediante la organización de acontecimientos como el Congreso de la FIFA de 2023, la Liga Africana de Baloncesto y los Campeonatos Mundiales de Ciclismo de 2025. La llegada de la Fórmula 1 representa un nuevo paso en esa estrategia y permitirá al campeonato ampliar su presencia en un mercado con un importante potencial de crecimiento. Según la organización, África cuenta con más de 100 millones de aficionados y cerca del 60 % de los seguidores de la categoría en sus principales mercados del África subsahariana tiene menos de 35 años.

El presidente ruandés, Paul Kagame, destacó que el acuerdo va más allá de la celebración de una carrera y representa una apuesta por el desarrollo del país y la región. Según explicó, el circuito de Bugesera y el nuevo aeropuerto internacional contribuirán a crear empleo, impulsar el turismo y abrir oportunidades de negocio durante las próximas décadas.

Por su parte, Stefano Domenicali, máximo responsable de la Fórmula 1, calificó el anuncio como un momento histórico y subrayó que el regreso a África responde a una estrategia de expansión a largo plazo, con el propósito de conectar con nuevas audiencias y generar un impacto duradero. Con esta incorporación, la categoría buscará recuperar su presencia en un continente que lleva sin albergar una carrera desde 1993.

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