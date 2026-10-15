 Gianni Infantino pide perdón por la gestión del proyecto FFE
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Gianni Infantino pide perdón por la gestión del proyecto FFE

“Debemos mirar hacia el futuro con espíritu de unidad y en el mejor interés del futbol”, dijo Gianni Infantino.

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Gianni Infantino, presidente FIFA
Gianni Infantino, presidente FIFA / FOTO: EFE
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió disculpas por los errores cometidos en la gestión y comunicación del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) durante la primera reunión del Consejo después del Mundial 2026, tras la que los sectores más críticos de Europa con su gestión mantuvieron su postura.

Infantino aseguró ante el Consejo reunido en Zúrich (Suiza) que la idea que pretendía vender una participación de las competiciones de la FIFA a inversores externos se ha retirado de forma permanente y no volverá a presentarse de ninguna manera e hizo un llamamiento a la unidad.

"El futbol es para todos y en todas partes" afirmó, tras señalar que el objetivo del proyecto, sujeto a la aprobación del Consejo de la FIFA y de sus asociaciones miembro, siempre fue aumentar la inversión en el fútbol y canalizarla de forma más eficaz.

Según informó la FIFA en un comunicado, abogados externos informaron al Consejo sobre el trasfondo jurídico del proyecto FFE, cuyos detalles se mantienen confidenciales debido a los procedimientos legales en curso en los Estados Unidos.

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La propuesta presentada 

La administración presentó una propuesta denominada Programa de Solidaridad por Superávit de la FIFA, ante los rendimientos comerciales excepcionales e inéditos del Mundial, que utilizaría una parte de las reservas para más que duplicar el nivel de financiación previsto para 2027-2030, cifrado en 6.350 millones de dólares.

A partir de una previsión no auditada del superávit de entre 5.200 y 5.600 millones de dólares para 2023-2026, la iniciativa plantea mantener unos fondos de reserva fijos de 1.700 millones de dólares para hacer frente a imprevistos. Cada federación tendría una asignación de 25 millones de dólares y las confederaciones incrementarán de forma significativa sus asignaciones asignadas en el marco del programa Forward 4.0.

Este plan, que será ultimado por las comisiones pertinentes y por el Consejo de la FIFA en su próxima reunión en diciembre en Doha, estará sujeto a la aprobación del Congreso del 18 de marzo de 2027, en el que se celebrarán las elecciones a la presidencia.

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El aporte de Infantino 

"El dinero de la FIFA, incluidas sus reservas, pertenece a las 211 asociaciones miembro, y la propuesta de incrementar la inversión en todas las asociaciones miembro, confederaciones y demás partes interesadas a 6.350 millones$ tiene como objetivo reforzar nuestro firme compromiso de seguir respaldando el desarrollo del futbol y su acceso a nivel global gracias al extraordinario resultado financiero de la Copa Mundial", declaró Infantino.

El presidente destacó que desde que asumió la presidencia en 2016, se ha pasado de 1 millón$ a 25 para cada asociación y dio las gracias a quienes han hecho sugerencias sobre la distribución de fondos. "Debemos mirar hacia el futuro con espíritu de unidad y en el mejor interés del futbol", dijo Gianni Infantino.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

*Información EFE.  

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