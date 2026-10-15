 Inter Miami ingresa a los 'playoffs' de la MLS
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Inter Miami ingresa a los 'playoffs' de la MLS

El Inter Miami, de Lionel Messi, certificara su participación en la postemporada con seis jornadas de antelación respecto al final de la temporada regular.

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Inter Miami regresa a los 'playoffs' de la MLS
Inter Miami regresa a los 'playoffs' de la MLS / FOTO: EFE
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Con goles de Germán Berterame y de Rodrigo De Paul, el Inter Miami ganó este miércoles por 2-0 al New York City y selló el pase matemático a los 'playoffs' de la MLS.

Berterame anotó el 1-0 a los 20 minutos tras una asistencia del uruguayo Luis Suárez y De Paul amplió distancias al borde del descanso a pase de Lionel Messi para que el Inter Miami certificara su participación en la postemporada con seis jornadas de antelación respecto al final de la temporada regular.

La victoria del club del técnico Cristian González pudo ser más abultada de no repeler el poste en el tiempo de descuento un remate del brasileño Riquelme Fillipi tras un contragolpe liderado por Messi.

Victoria número 14 para Inter Miami

El Inter Miami celebró su decimocuarta victoria del curso y es segundo en el Este, con 52 puntos, detrás del Nashville.

El meta canadiense Dayne St. Clair también acaparó los focos al parar un penalti en el tiempo añadido ante el argentino Nicolás Fernández Mercau.

Esa parada le permitió mantener su portería en cero por segundo partido consecutivo, tras la anterior victoria cosechada contra el DC United.

El Inter Miami se sumó al Nashville como los primeros equipos de la Conferencia Este en avanzar a los 'playoffs'.

El New York City encadenó su cuarto partido consecutivo sin victorias y quedó momentáneamente fuera de los puestos de postemporada.

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Rodrigo De Paul, jugador del Inter Miami - @InterMiamiCF

Más de la jornada de la MLS

En Chicago, el Philadelphia Union remontó ante un Fire que se quedó con diez jugadores, con el protagonismo de Milan Iloski y Bruno Damiani. Iloski elevó a 18 su cuenta de goles en esta temporada, mientras que Damiani alcanzó los once tantos en la MLS y prolongó su racha anotadora.

El Saint Louis empató sin goles contra el Vancouver Whitecaps y encadenó 21 partidos consecutivos invicto, un nuevo récord que convirtió su encuentro en uno de los hitos de la jornada.

El Nashville goleó por 4-0 al Sporting Kansas City y alcanzó los 66 puntos para consolidarse al frente de la clasificación del Este de la MLS.

*Información EFE. 

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