Uruguay fracasa en su innovación de las tarjetas virtuales

El innovador sistema de tarjetas virtuales, presentado como un salto tecnológico en el arbitraje uruguayo, tropezó con serios problemas de visibilidad en sus primeras pruebas y quedó lejos de consolidarse.
La herramienta, un dispositivo similar a un teléfono móvil (celular) con dos pulsadores para mostrar la pantalla amarilla o roja, debutó el jueves en el triunfo de Nacional por 3-0 sobre Rentistas, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, en el Gran Parque Central.
El árbitro Eduardo Varela la utilizó para amonestar y expulsar, entre otros a Juan Pablo Plada y Nahuel Gelos. Además de exhibir el color, el aparato registra automáticamente sanciones, cambios, penales y otras incidencias, y las envía en tiempo real al sistema COMET de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), eliminando las anotaciones manuales.
Graves fallas en la prueba de tarjetas digitales
La experiencia de las tarjetas virtuales dejó en evidencia graves fallas. La prueba previa, prevista para el partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia a fines de septiembre, debió suspenderse porque la luz solar impedía distinguir los colores en la pantalla. En el encuentro nocturno de Nacional, medios locales y asistentes reportaron que las tarjetas no se veían con claridad desde las tribunas ni en las transmisiones televisivas.
Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, reconoció el inconveniente: "Tuvimos algún problema con la luminosidad". Aunque el dispositivo no necesita wifi y simplifica la labor administrativa de los jueces —Varela lo calificó de "muy positivo"—, la falta de nitidez compromete su función esencial: comunicar de forma inequívoca la sanción a jugadores, técnicos y público.
Por ahora el sistema permanece en fase experimental.
La AUF no planea extenderlo a las principales categorías hasta resolver el contraste y el brillo de la pantalla.
Lo que se anunció como modernización terminó, al menos en esta etapa, como un ensayo fallido que obliga a volver a las tradicionales cartulinas mientras se buscan soluciones técnicas.