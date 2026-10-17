 Uruguay fracasa en su innovación de las tarjetas virtuales
Deportes

Uruguay fracasa en su innovación de las tarjetas virtuales

El árbitro Eduardo Varela mostró por vez primera tarjetas amarillas y rojas de forma virtual.

Compartir:
El árbitro Eduardo Varela mostrando tarjetas virtuales en la la Copa AUF Uruguay
El árbitro Eduardo Varela mostrando tarjetas virtuales en la la Copa AUF Uruguay / FOTO: Carve Deportiva
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El innovador sistema de tarjetas virtuales, presentado como un salto tecnológico en el arbitraje uruguayo, tropezó con serios problemas de visibilidad en sus primeras pruebas y quedó lejos de consolidarse.

La herramienta, un dispositivo similar a un teléfono móvil (celular) con dos pulsadores para mostrar la pantalla amarilla o roja, debutó el jueves en el triunfo de Nacional por 3-0 sobre Rentistas, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, en el Gran Parque Central.

El árbitro Eduardo Varela la utilizó para amonestar y expulsar, entre otros a Juan Pablo Plada y Nahuel Gelos. Además de exhibir el color, el aparato registra automáticamente sanciones, cambios, penales y otras incidencias, y las envía en tiempo real al sistema COMET de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), eliminando las anotaciones manuales.

Graves fallas en la prueba de tarjetas digitales

La experiencia de las tarjetas virtuales dejó en evidencia graves fallas. La prueba previa, prevista para el partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia a fines de septiembre, debió suspenderse porque la luz solar impedía distinguir los colores en la pantalla. En el encuentro nocturno de Nacional, medios locales y asistentes reportaron que las tarjetas no se veían con claridad desde las tribunas ni en las transmisiones televisivas.

Marcelo de León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, reconoció el inconveniente: "Tuvimos algún problema con la luminosidad". Aunque el dispositivo no necesita wifi y simplifica la labor administrativa de los jueces —Varela lo calificó de "muy positivo"—, la falta de nitidez compromete su función esencial: comunicar de forma inequívoca la sanción a jugadores, técnicos y público.

Por ahora el sistema permanece en fase experimental.

La AUF no planea extenderlo a las principales categorías hasta resolver el contraste y el brillo de la pantalla.

Lo que se anunció como modernización terminó, al menos en esta etapa, como un ensayo fallido que obliga a volver a las tradicionales cartulinas mientras se buscan soluciones técnicas.

Foto embed
Árbitro Eduardo Varela muestra tarjeta amarilla electrónica - Captura de video

En Portada

Gobernación explica dónde estaba la escolta de Foppa durante ataquet
Nacionales

Gobernación explica dónde estaba la escolta de Foppa durante ataque

05:30 PM, Oct 17
MP realiza análisis de residuos de disparos a capturados por ataque armado en Campo Martet
Nacionales

MP realiza análisis de residuos de disparos a capturados por ataque armado en Campo Marte

02:58 PM, Oct 17
Cacif y Fundesa condenan asesinato de Solórzano Foppat
Nacionales

Cacif y Fundesa condenan asesinato de Solórzano Foppa

01:39 PM, Oct 17
El mejor boxeador de Guatemala, Lester Martínez, está de cumpleaños t
Deportes

El mejor boxeador de Guatemala, Lester Martínez, está de cumpleaños

03:43 PM, Oct 17
El hijo de Robinho debuta en la Serie A con el Génovat
Deportes

El hijo de Robinho debuta en la Serie A con el Génova

04:31 PM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesLiga NacionalViolenciaEstados UnidosPNCFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar