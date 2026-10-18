El 'Dibu' Martínez fue operado de una fractura mandibular

El guardameta argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, jugador del Chelsea, fue operado de una fractura mandibular tras el encuentro frente al Everton, correspondiente a la jornada de la Premier League. El portero sufrió la lesión durante un choque en el minuto 66 y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, aunque permaneció consciente en todo momento. Horas después de la intervención quirúrgica, el internacional argentino compartió un mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y anticipar su regreso: «En unas semanas volvemos ya».
La acción que provocó la lesión se produjo cuando Martínez salió a interceptar un centro a balón parado dentro del área y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto dejó al arquero tendido sobre el césped, donde recibió asistencia médica durante más de ocho minutos. Finalmente, en el minuto 75, fue retirado en camilla y con un collarín, mientras los servicios médicos evaluaban su estado. La preocupación inicial dio paso a una revisión hospitalaria, adonde fue trasladado para someterse a diferentes pruebas que permitieran determinar el alcance de los daños.
La operación de Martínez fue un éxito
Tras el partido, que terminó con una victoria por 0-2 del Chelsea, el entrenador Xabi Alonso explicó que el guardameta había abandonado el estadio consciente y que su traslado al hospital respondía a una medida de precaución. Sin embargo, el club confirmó posteriormente que el argentino había sufrido una fractura mandibular que requería una intervención quirúrgica ese mismo día. La operación se llevó a cabo con éxito, según informó el propio futbolista, quien aprovechó la ocasión para transmitir tranquilidad sobre su evolución, aunque sin precisar una fecha exacta para su vuelta a la competición.
Pocas horas después del encuentro, Martínez publicó una fotografía en Instagram desde la habitación del hospital, donde aparece recostado en una camilla y haciendo con la mano el gesto de tres, en alusión a los puntos conseguidos por su equipo. «Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con el arco en cero. En unas semanas volvemos ya», escribió el portero.