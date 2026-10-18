Lionel Messi deslumbra con un doblete ante Atlanta United

Lionel Messi deslumbró el sábado con un doblete en la victoria del Inter Miami contra el Atlanta United (3-1), mientras que Antoine Griezmann lideró con dos goles y una asistencia el triunfo del Orlando City ante el DC United (4-1), en el que el argentino Martín Ojeda firmó la diana de la jornada en la MLS con un espectacular remate acrobático de tacón.
Lionel Messi alcanzó los 25 goles en la MLS con su doblete contra el Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino. "Las Garzas" de Cristian González encadenaron su tercera victoria y son segundas en el Este con 55 puntos, a once del Nashville.
Germán Berterame abrió el marcador al borde del descanso, de cabeza a centro del uruguayo Luis Suárez, antes del recital de Lionel Messi. El argentino anotó en el 56 tras arrancar desde el centro del campo y combinar con Berterame, y completó su doblete cuatro minutos después con un 'eslalon' en el área.
Fafa Picault, exjugador del Inter Miami, anotó de penalti en el minuto 89 el único gol del Atlanta.
Antoine Griezmann dirige a Orlando
Griezmann prolongó su gran momento con un doblete y una asistencia en la victoria por 4-1 del Orlando City contra el DC United, que mantiene al conjunto de Florida séptimo en el Este, en puestos de 'playoffs'.
El francés abrió el marcador en el minuto quince a pase del argentino Martín Ojeda y le devolvió la asistencia siete minutos después para el 2-0, que el propio Ojeda firmó con un espectacular remate acrobático de tacón.
El israelí Tai Baribo acercó al DC United de penalti en el tiempo añadido de la primera mitad, pero Griezmann volvió a marcar en el minuto 50. El croata Marco Pasalic completó la goleada en el descuento.
También destacó el español Carles Gil, que dio una asistencia en la victoria del New England Revolution contra el Chicago Fire. Pese a la derrota, el equipo de Chicago aseguró su presencia en los 'playoffs' por segundo año consecutivo.
*Información EFE.