 Portugal confirma el castigo a Cristiano Ronaldo
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Cristiano Ronaldo es castigado por la Federación Portuguesa de Fútbol

La salida anticipada de Cristiano Ronaldo de la concentración ya tiene consecuencias: Portugal confirmó una multa y una sanción que condiciona su próxima aparición con la selección.

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Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026 - EFE
Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE
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La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmó la sanción disciplinaria contra Cristiano Ronaldo, quien no podrá vestir la camiseta de la selección nacional durante 30 días y deberá pagar una multa de 255 euros. La Comisión de Instrucción Disciplinaria resolvió el expediente abierto contra el delantero después de su salida anticipada de la concentración del combinado luso durante el último parón internacional.

La decisión se fundamenta en el reglamento interno de la FPF, que contempla consecuencias disciplinarias para los jugadores que abandonen la concentración sin la debida autorización. La medida impedirá que el capitán portugués participe en los compromisos internacionales de noviembre, al menos mientras se mantenga vigente el castigo. El caso también abre interrogantes sobre la relación entre el futbolista y el seleccionador, Jorge Jesus, de cara a los próximos desafíos del equipo nacional.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal

Tras explicar lo sucedido al técnico portugués mediante una carta, Ronaldo manifestó su disposición a aceptar una sanción por lo ocurrido. Sin embargo, el cumplimiento del castigo no garantiza su regreso automático a la selección. La decisión de volver a convocarlo dependerá de Jorge Jesus, mientras que el delantero también tendrá que valorar si está dispuesto a reincorporarse al equipo bajo la dirección del entrenador.

El horizonte para una posible vuelta de CR7 apunta a los compromisos de noviembre, incluido el encuentro frente a Dinamarca, previsto para el día 14, aunque su disponibilidad dependerá de las circunstancias disciplinarias y deportivas. Portugal, por su parte, ya tiene asegurada su clasificación para los cuartos de final de la Nations League. La evolución de la relación entre Ronaldo y Jesus será determinante para conocer si el máximo referente del fútbol portugués vuelve a la convocatoria y continúa su trayectoria con la selección.

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Cristiano Ronaldo, selección de Portugal - EFE

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