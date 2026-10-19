 Javier Tebas, presidente de LaLiga, podría ser inhabilitado
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Javier Tebas, presidente de LaLiga, podría ser inhabilitado

El Consejo Superior de Deportes de España estudia actuar contra Javier Tebas tras sus declaraciones sobre el Real Madrid, al que comparó con la Alemania nazi.

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Javier Tebas, presidente de LaLiga - EFE
Javier Tebas, presidente de LaLiga / FOTO: Agencia EFE
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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, podría enfrentarse a una posible inhabilitación después de comparar la estrategia de comunicación del Real Madrid con los métodos de propaganda de la Alemania nazi. El Consejo Superior de Deportes (CSD) estudia la posibilidad de actuar de oficio por estas declaraciones, que han provocado una fuerte reacción por parte del club blanco y han elevado la tensión entre ambas partes.

Según ha informado laSexta, el asunto se encuentra en manos del departamento jurídico del CSD, que deberá valorar si procede presentar una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Este organismo sería el encargado de analizar el caso y determinar si existe fundamento para adoptar medidas disciplinarias contra el máximo dirigente de la patronal de clubes del fútbol español. Por el momento, una eventual sanción dependerá de los pasos que se sigan y de la decisión que adopte el tribunal.

Tebas se expone a una inhabilitación

La polémica llevó al Real Madrid a solicitar públicamente la dimisión de Tebas el pasado viernes. En un comunicado, la entidad calificó sus palabras de "intolerables y de extraordinaria gravedad" y consideró inaceptable que una persona con responsabilidades de primer nivel en el fútbol español recurriera a una comparación con la propaganda del régimen nazi para desacreditar al club, a su dirección y a su televisión. La reacción madridista ha añadido un nuevo episodio al enfrentamiento entre la institución presidida por Florentino Pérez y LaLiga.

Para valorar las posibles consecuencias del caso, el CSD también tiene sobre la mesa el precedente de Luis Rubiales. En 2023, el TAD acordó su inhabilitación durante tres años en el ámbito deportivo tras el beso no consentido a Jenni Hermoso y los gestos obscenos que realizó en el palco durante la celebración del Mundial femenino en Australia.

Aunque ambos casos responden a circunstancias diferentes, el antecedente sitúa en el centro del debate la posibilidad de que Tebas afronte un procedimiento disciplinario. Por ahora, su eventual inhabilitación no está decidida y dependerá de la actuación de los organismos competentes.

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Javier Tebas, presidente de La Liga española - Agencia EFE

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