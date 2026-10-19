 Jalen Hurts conmociona a la NFL con su diagnóstico médico
Deportes

Susto en la NFL: Jalen Hurts estará fuera tras un delicado diagnóstico médico

Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, fue diagnosticado con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar bilateral.

Compartir:
Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles - instagram @jalenhurts
Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles / FOTO: instagram @jalenhurts
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los Philadelphia Eagles recibieron un duro golpe en plena recta final de la temporada regular de la NFL. El mariscal de campo Jalen Hurts estará fuera de los terrenos de juego después de que los médicos le diagnosticaran coágulos de sangre en los pulmones, una condición que lo mantendrá alejado de la competición mientras se somete al tratamiento correspondiente. La noticia enciende las alarmas en la franquicia, que atraviesa un momento complicado y ve amenazadas sus aspiraciones de llegar al Super Bowl.

A través de un comunicado, los Eagles informaron que el jugador padece una trombosis venosa profunda y una embolia pulmonar bilateral, afecciones que requieren atención médica y seguimiento. Pese a la gravedad del diagnóstico, el equipo confirmó que su estado clínico es estable y que no presenta limitaciones funcionales significativas. Los especialistas también señalaron que el pronóstico es muy favorable, lo que ofrece motivos para el optimismo respecto a su recuperación.

Jalen Hurts se perderá el resto de la temporada de la NFL

Sin embargo, el tratamiento con anticoagulantes impedirá que Hurts participe en actividades de contacto, incluido el fútbol americano, por lo que se espera que no vuelva a jugar durante el resto de la temporada regular. Aunque estará fuera de la competición, el quarterback podrá mantenerse vinculado al equipo y continuar con su preparación física dentro de las limitaciones establecidas por los médicos. Su evolución será determinante para establecer los próximos pasos de su recuperación.

La ausencia de Hurts llega en un momento especialmente delicado para Philadelphia, que acumula cuatro derrotas consecutivas y necesita recuperar su mejor versión para mantenerse en la pelea por el título. Considerado una pieza fundamental del proyecto deportivo, el mariscal de campo deja un vacío importante en un equipo que ahora deberá encontrar alternativas para afrontar el tramo decisivo del calendario.

Con el objetivo de alcanzar nuevamente el Super Bowl en el horizonte, los Eagles tendrán que sobreponerse a la adversidad y demostrar que pueden competir sin una de sus principales figuras.

Foto embed
Jalen Hurts es encumbrado como el MVP del Super Bowl LIX - EFE

En Portada

Rinden honras fúnebres a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarrot
Nacionales

Rinden honras fúnebres a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro

10:49 AM, Oct 19
Así respondió Arévalo por la captura y liberación de los hermanos Choc Tozt
Nacionales

Así respondió Arévalo por la captura y liberación de los hermanos Choc Toz

01:50 PM, Oct 19
Cristiano Ronaldo es castigado por la Federación Portuguesa de Futbol t
Deportes

Cristiano Ronaldo es castigado por la Federación Portuguesa de Futbol

11:34 AM, Oct 19
Organizaciones condenan asesinato de Solórzano Foppa y exigen justiciat
Nacionales

Organizaciones condenan asesinato de Solórzano Foppa y exigen justicia

01:23 PM, Oct 19
Julio Solórzano Foppa: Siempre hubo amenazas contra Juan Franciscot
Nacionales

Julio Solórzano Foppa: "Siempre hubo amenazas contra Juan Francisco"

09:27 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesEstados UnidosLiga NacionalViolenciaPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar