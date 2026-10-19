Jalen Hurts conmociona a la NFL con su diagnóstico médico

Los Philadelphia Eagles recibieron un duro golpe en plena recta final de la temporada regular de la NFL. El mariscal de campo Jalen Hurts estará fuera de los terrenos de juego después de que los médicos le diagnosticaran coágulos de sangre en los pulmones, una condición que lo mantendrá alejado de la competición mientras se somete al tratamiento correspondiente. La noticia enciende las alarmas en la franquicia, que atraviesa un momento complicado y ve amenazadas sus aspiraciones de llegar al Super Bowl.
A través de un comunicado, los Eagles informaron que el jugador padece una trombosis venosa profunda y una embolia pulmonar bilateral, afecciones que requieren atención médica y seguimiento. Pese a la gravedad del diagnóstico, el equipo confirmó que su estado clínico es estable y que no presenta limitaciones funcionales significativas. Los especialistas también señalaron que el pronóstico es muy favorable, lo que ofrece motivos para el optimismo respecto a su recuperación.
Jalen Hurts se perderá el resto de la temporada de la NFL
Sin embargo, el tratamiento con anticoagulantes impedirá que Hurts participe en actividades de contacto, incluido el fútbol americano, por lo que se espera que no vuelva a jugar durante el resto de la temporada regular. Aunque estará fuera de la competición, el quarterback podrá mantenerse vinculado al equipo y continuar con su preparación física dentro de las limitaciones establecidas por los médicos. Su evolución será determinante para establecer los próximos pasos de su recuperación.
La ausencia de Hurts llega en un momento especialmente delicado para Philadelphia, que acumula cuatro derrotas consecutivas y necesita recuperar su mejor versión para mantenerse en la pelea por el título. Considerado una pieza fundamental del proyecto deportivo, el mariscal de campo deja un vacío importante en un equipo que ahora deberá encontrar alternativas para afrontar el tramo decisivo del calendario.
Con el objetivo de alcanzar nuevamente el Super Bowl en el horizonte, los Eagles tendrán que sobreponerse a la adversidad y demostrar que pueden competir sin una de sus principales figuras.