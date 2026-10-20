 Ronaldo: se abre el debate sobre su regreso a la Selección
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El castigo a Ronaldo abre el debate sobre su regreso a la Selección

El delantero quedará habilitado antes de los encuentros ante Dinamarca y Gales, previstos para el 14 y el 17 de noviembre.

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Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal
Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal / FOTO: EFE
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La sanción de treinta días de suspensión y 255 euros de multa impuesta este lunes a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de la selección ha abierto en los medios portugueses el debate sobre su posible regreso en noviembre, cuando habrá cumplido el castigo, aunque su convocatoria es una incógnita tras el desencuentro con el seleccionador, Jorge Jesus.

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) anunció este lunes una suspensión de treinta días, de los cuales diecinueve ya se consideran cumplidos, por la salida del delantero de la concentración en Copenhague el pasado 30 de septiembre, tras sus diferencias con el seleccionador.

El escaso efecto práctico del castigo centra la información de Tribuna, la sección deportiva del semanario 'Expresso', que subraya que ni la multa, de carácter simbólico, ni la suspensión tendrán consecuencias de gran alcance.

El delantero quedará habilitado antes de los encuentros ante Dinamarca y Gales, previstos para el 14 y el 17 de noviembre. 'Expresso' contrapone además la sanción con la que recibió Ricardo Carvalho en 2011, cuando fue apartado de la selección durante un año por abandonar también una concentración.

'Observador' introduce, sin embargo, un matiz: estar disponible no significa que el regreso esté asegurado. El diario digital llama la atención sobre el hecho de que todavía no hay garantías de que Ronaldo figure en la próxima lista de Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo es castigado por la Federación Portuguesa de Futbol

La salida anticipada de Cristiano Ronaldo de la concentración ya tiene consecuencias: Portugal confirmó una multa y una sanción que condiciona su próxima aparición con la selección.

Otros medios

'Diário de Notícias' combina la explicación de las atenuantes consideradas por el órgano disciplinario —entre ellas, la confesión del jugador y los servicios prestados al fútbol— con una crítica a la cuantía de la multa en sus páginas de opinión.

Bajo el título "¿Estará Ronaldo enfadado por pagar tan poco?", una columna cuestiona si los 255 euros transmiten un mensaje suficiente sobre la disciplina de la Selección y sostiene que la frustración del capitán no le daba derecho a abandonar unilateralmente la concentración.

Entre los deportivos, 'Record' destaca que a Ronaldo solo le quedan once días de suspensión y explica el descuento del período de apartamiento preventivo, que permite al delantero estar disponible para los próximos compromisos internacionales.

'A Bola' detalla las atenuantes valoradas por la federación y recuerda que el regreso dependerá de que Jorge Jesus decida convocarlo. En una pieza distinta, recoge las críticas de medios extranjeros a la levedad de la sanción con los calificativos de "ridículo" e "insignificante" en el titular.

'O Jogo' también recoge las reacciones de la prensa extranjera, que describe la sanción como "leve" y "mínima". Al igual que A Bola, el diario reproduce así las críticas de otros medios a la escasa dureza del castigo.

La resolución deja así despejado el calendario para una eventual vuelta del capitán. La próxima convocatoria permitirá comprobar si también se ha despejado el camino para su reencuentro con el seleccionador.

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Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal - EFE

*Información EFE.

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