 Innovaciones de Emisoras Unidas trae para Vuelta a Guatemala
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Las innovaciones de Emisoras Unidas trae para la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala

Las voces de El Mejor Equipo ya están preparadas para llevar todas las emociones del evento ciclístico del año.

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Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala / FOTO: Archivo EU
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La 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, organizada por la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC), arranca este viernes 23 de octubre con un grupo conformado por más de 100 ciclistas de equipos nacionales e internacionales para darle vida al máximo evento ciclístico de nuestro país, y que tradicionalmente cierra el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos.

Pero esta edición será especial y quedará marcada en la historia de la radio guatemalteca, debido a que Emisoras Unidas de Guatemala adquirió los derechos digitales de transmisión por lo que a partir del viernes 23 de octubre, la vuelta a Guatemala ya no solamente se escuchará con las voces de El Mejor Equipo, ahora, los guatemaltecos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, podrán seguir el desarrollo del evento en nuestros lives que serán trasmitidos en las plataformas digitales de TikTok y Facebook.

Asimismo, toda la amplia cobertura del evento, desde la previa, el inicio de la competencia, sus incidencias, cada premio intermedio, su maravilloso público y el cierre de las etapas ustedes las podrán seguir minuto a minuto en nuestra cobertura digital, especialmente en X, aunque también alimentamos de información y detalles de color las plataformas de Facebook e Instagram.

Emisoras Unidas de Guatemala evoluciona. Como pioneros en ser el único medio radial con cobertura en todo el país, la radio en esta oportunidad se innova y presentará al público guatemalteco y el que nos sigue más allá de las fronteras del país, una cobertura inigualable, la cual podrá ser seguida en radio, streaming y redes sociales.

Conoce a los integrantes de los equipos nacionales para la Vuelta 2026

El máximo evento ciclístico del país comenzará este viernes 23 de octubre y lo podrás seguir con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala.

Las voces de El Mejor Equipo

Para este 2026, las voces de El Mejor Equipo, tradicionalmente reconocidos y seguidos por la radio, experimentaron las propuestas innovadoras del Grupo Emisoras Unidas de Guatemala, y a mediados de año nació el Universo Futbol por la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde la audiencia no solamente siguió a sus locutores favoritos por la radio, sino tuvo la oportunidad de verlos en los live y en un estudio especial donde se concentró el talento nacional.

Hoy arranca el Universo Futbol por Emisoras Unidas de Guatemala

A partir de hoy, la programación deportiva informativa se vive en Universo Futbol de Emisoras Unidas, un nuevo concepto radial para vivir la mejor experiencia de esta cita mundialista.

Y para este octubre y noviembre, nuevamente las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala romperán otro hito al transmitir por vez primera, vía streamer, el máximo evento ciclístico del país, ese mismo que congrega familias, amigos, y une al pueblo guatemalteco con su cultura y tradiciones a lo largo y ando del "País de la Eterna Primavera".

Detrás de las voces de El Mejor Equipo, también existe otro grupo de grandes profesionales que apoyan para que Emisoras Unidas de Guatemala siga siendo el medio de referencia en el país y más allá de sus fronteras.

Equipo administrativo, operativo, técnico, digital, promoción, mercadeo, se suman para dar el mejor servicio a la audiencia que nos sigue hace 62 años.

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Las voces de El Mejor Equipo en la Vuelta a Guatemala - Archivo EU

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