Arranca el Universo Futbol por Emisoras Unidas de Guatemala

Marco Tulio Ipuerto, integrantes de las voces de El Mejor Equipo, califica al Universo Futbol como: "Un álbum de momentos relacionados con el futbol de cada cuatro años".

Emisoras Unidas de Guatemala abre sus puertas de forma oficial al Universo Futbol, el nuevo concepto radial para vivir de mejor manera la experiencia del Mundial 2026, el cual arrancará el próximo 11 de junio con el duelo entre México, uno de los tres países anfitriones, y Sudáfrica.

Este lunes 11 de mayo de 2026, cuando resta un mes para que inicia la fiesta máxima del futbol mundial, a partir de las 13:00 horas, las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas darán inicio con el concepto Universo Futbol -conteo regresivo-, un programa que durará dos horas y en donde el oyente podrá disfrutar de una forma distinta todo lo relacionado al máximo evento de la FIFA de este verano.

Marco Tulio Ipuerto, director general de deportes de Emisoras Unidas de Guatemala 89.7 FM, brinda detalles importantes relacionado al nuevo concepto Universo Futbol, el cual irá por cadena nacional y toda la plataforma digital, con un live en TikTok.

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"El concepto básico de Universo Futbol es la participación de la audiencia, de los seguidores del futbol y de los seguidores de El Mejor Equipo que está fiel con nosotros en estos últimos años, no solo guatemaltecos, sino también con apertura universal. Este concepto no es cerrado, por eso se llama Universo Futbol, busca captar esa audiencia global: Es para todas las edades, para todos los grupos y la audiencia habitual grande del futbol", explica Marco Tulio Ipuerto.

Ipuerto añade: "El Universo Futbol -cuenta regresiva- busca ambientar en la previa del campeonato global a los oyentes. Es un programa que estará en TikTok diariamente y básicamente queremos que las personas participen más y que se de una comunicación más directa entre el oyente y las voces de El Mejor Equipo".

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¿Quiénes estarán en el Universo Futbol?

El Universo Futbol es la propuesta innovadora de Emisoras Unidas, y está dirigido especialmente para el oyente de la radio y los apasionados por el futbol, quienes podrán tener un espacio especial para informarse e interactuar con relación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta propuesta es encabezada por Marco Tulio Ipuerto, quien estará acompañado por los integrantes de El Mejor Equipo: Kike, Rodríguez, Fredy López, Julio Mauricio Arias, Esturdo García Carrera y Wilber Colloy.

Asimismo, se contará con grandes personajes de la radio guatemalteca para la franja de entretenimiento.

Entrevista a Marco Tulio Ipuerto por Universo Futbol

¿Qué información encontrará en Universo Futbol?

Según Marco Tulio Ipuerto, a partir de este lunes, los oyentes podrán tener información relacionada a jugadores, árbitros, sedes, estadios, historias, anécdotas y curiosidades relacionadas al Mundial 2026.

Ipuerto describe el Universo Futbol como: "Un álbum de momentos relacionados con el futbol de cada cuatro años, y este es un campeonato especial por ser en tres países donde se mezcla la música y cultura".

"En el Universo Futbol cabemos todos y jugamos todos", asegura Marco Tulio.

El director general de deportes de Emisoras Unidas recalca mucho que el Universo Futbol es emoción, alegría, pasión, entretenimiento, información, y algo muy importante, la interactividad entre las voces de El Mejor Equipo y la afición del futbol, los oyentes; para ello, las redes sociales y toda la plataforma digital será un bastión importante para lograr este objetivo: Que los oyentes hagan suyo este concepto de Universo Futbol.

Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala - EU Digital

¿Qué pasará a partir del 11 de junio?

Del lunes 11 de mayo al miércoles 10 de junio, Universo Futbol será transmitido por dos horas, de 13:00 a 15:00 horas por el 89.7 FM de Emisoras Unidas, en cadena nacional, radio en línea y por TikTok.

Y a partir del 11 de junio, el Universo Futbol quedará enganchado con la fiesta máxima de la FIFA, donde la programación deportiva informativa arrancará una hora antes del primer partido y se extenderá a lo largo del día. Para el duelo inaugural, semifinales y final, serán dos horas antes de previa.

El Universo Futbol contará con un set especial adaptado par que todos sus protagonistas se concentren en un solo sitio y puedan llevarle al oyente la mejor programación relacionada con el Mundial 2026.

"Habrá una franja de noticias con el Patrullaje Informativo. No es que todo el día se vaya a abandonar las noticias por nuestro formato Universo Futbol. Si hay noticias urgentes, las personas también lo va a tener", detalla Marco Tulio Ipuerto.

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El Universo Futbol les traerá a los oyentes de Guatemala premios, concursos, interacción y mucho humor, además de la información del futbol.

"En este formato de Universo Futbol, nuestros clientes y marcas patrocinadoras tendrán mucho más y mejores espacios en el desarrollo del programa para que sus mensajes publicitarios lleguen mucho más directo al objetivo: Los oyentes", explica Marco Tulio Ipuerto.

Este lunes 11 de mayo, Guatemala tiene una cita importante con el nuevo concepto para vivir de mejor manera la experiencia del deporte rey: Universo Futbol.

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