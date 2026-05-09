Historial de la defensa del título de campeones mundiales

Argentina llega al Mundial 2026 como campeón defensor: ¿Podrá revalidad título?

El próximo 11 de junio arranca la edición 23 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones. Argentina, dirigida por el seleccionador argentino Lionel Scaloni, buscará el bicampeonato, pero tratará primero de esquivar historia como de aquellos campeones del mundo que llegaron a la cita próxima y defraudaron con su participación.

Argentina busca un bicampeonato, algo que solo lo han logrado Italia y Brasil, en ese orden. A continuación, te presentamos cómo han sido a través de la historia la defensa de los títulos con las selecciones campeonas.

Uruguay 1930: La "Celeste" de Uruguay fue el primer campeón del mundo.

Italia 1934: El campeón defensor no llegó a participar por una protesta, entonces el Mundial tuvo un nuevo campeón, la selección italiana.

Francia 1938: Italia, campeón defensor, llegó a la cita francesa y repitió título al vencer en la final a Hungría por 4-2.

Brasil 1950: El bicampeón italiano quedó eliminado en la primera ronda al quedar por detrás de Suecia que ganó el grupo 3. El campeón fue Uruguay.

Suiza 1954: Los uruguayos, campeones defensores, llegaron hasta la semifinal, donde fueron eliminados por Hungría 4-2 en tiempo extra. El nuevo monarca fue Alemania.

Los clubes con más campeones del mundo Los clubes italianos encabezan el listado de equipos con más jugadores campeones del mundo.

Suecia 1958: Los alemanes llegaron a disputar el partido por el tercer puesto, pero lo perdieron ante Francia 6-3. El campeón fue Brasil.

Chile 1962: Los brasileños llegaron a defender el título a territorio chileno, y lo hicieron con éxito porque llegaron a la final y la ganaron 3-1 ante Checoslovaquia, y de esa forma, lograron el bicampeonato.

Inglaterra 1966: Brasil llegó con la intención de lograr el tricampeonato, pero fue eliminado prematuramente al no superar la fase de grupos. Fue tercera por detrás de Portugal y Hungría, y así perdió su reinado, el cual cayó en manos de Inglaterra.

México 1970: Los ingleses llegaron a territorio azteca con la idea de un bicampeonato, pero solo les alcanzó para jugar cuartos de final, donde Alemania los eliminó 3-2 en un duelo que se resolvió en el alargue. Brasil nuevamente lograba el título

Alemania 1974: Los brasileños buscaban ganar por segunda vez un Mundial en Europa, pero no pudieron. Llegaron hasta la segunda fase, donde obtuvieron el derecho de ir al partido por el tercer lugar y en el perdieron 1-0 ante Polonia. El monarca era el anfitrión, Alemania.

Equipos nacionales que disputaron un Mundial sin convertir goles Solo cuatro selecciones que han disputado un Mundial nunca lograron anotar; el caso más reciente ocurrió en la edición de 2006.

Otras defensas de títulos que no terminaron bien

Argentina 1978: Los alemanes vinieron a Sudamérica con la idea de repetir título, aunque el objetivo quedó lejos ya que no superó la fase de grupos al quedar tercera por detrás de Holanda e Italia. Los argentinos levantaban su primera Copa del Mundo.

España 1982: Otra cita en Europa y otra oportunidad para América en ganar un mundial en ese continente, pero los argentinos, campeones defensores fallaron a lo grande al quedar últimos de la fase de grupos. La clasificación fue para italianos y brasileños. El monarca fue Italia.

México 1986: Los italianos con sed de repetir un bicampeonato se instalaron en México, donde solo les alcanzó llegar a octavos de final, donde Francia acabó con sus sueños al eliminarlos por un 2-0. Argentina, de Diego Maradona, alzó el título, el segundo para la "Albiceleste".

Italia 1990: Los argentinos quisieron conquistar Europa, pero eso lo hizo Alemania, que en la final derrotó a los sudamericanos 1-0 y llegaría a suelo norteamericano a defender su corona.

Estados Unidos 1994: Los alemanes quisieron conquistar el "Sueño Americano", pero eso lo hizo Brasil en una final emotiva ante Italia. El sueño para Alemania terminó en cuartos de final cuando Bulgaria los eliminó sorpresivamente con marcador de 2-1.

Francia 1998: Brasil quería otro bicampeonato, y llegó a la final para lograrlo, pero una lesión de último momento de Ronaldo, y una maravillosa actuación de Zinedine Zidane fue suficiente para que los franceses lograran su primera Copa del Mundo.

Los récords y momentos inolvidables de Roger Milla en la Copa del Mundo La historia de Roger Milla combina talento, experiencia y momentos inolvidables en la máxima cita del fútbol mundial.

Corea-Japón 2002: Francia, campeón defensor, falló a lo grande al quedar eliminado en la fase de grupos, por lo que abrió la puerta para que otra selección fuese la campeona. Ese lugar lo ocupó Brasil que derrotó en la final a Alemania para conseguir su quinta copa de su historia.

Alemania 2006: Brasil quería el sexto título, el segundo en Europa, pero no pudo. Los brasileños quedaron en cuartos de final tras una dolorosa eliminación a manos de Francia, que perdió la final ante Italia, selección que completó cuatro títulos a lo largo de la historia.

Sudáfrica 2010: Los italianos que buscaban el pentacampeonato en África quedaron últimos de la fase de grupo por detrás de Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda. El nuevo monarca fue España, que se estrenó en el podio de los campeones.

¿Cuál ha sido la peor selección anfitriona de los Mundiales? A lo largo de la historia de los Mundiales, únicamente dos selecciones anfitrionas han quedado eliminadas en la fase de grupos.

Brasil 2014: España falló en su intento como campeón defensor y no pasó la fase de grupos, donde fue tercero de grupo por detrás de Países Bajos y Chile. El nuevo campeón fue Alemania, que también llegó al cuarto título de su historia, igualando a los italianos.

Rusia 2018: Alemania no pudo lograr el pentacampeonato ya que fue incapaz de superar la fase de grupos. Los alemanes quedaron últimos del grupo por detrás de Suecia, México y Corea del Sur. Francia conquistó su segundo título.

Catar 2022: Francia, campeón defensor, llegó a la final, pero se encontró a la Argentina de Lionel Messi, que terminó por levantar el tercer título en la historia de la "Albiceleste".

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Argentina llega como campeón defensor y buscará el cuarto título en su historia, pero también busca igualar récord de Italia y Brasil, únicas selecciones en poseer un bicampeonato.

Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala - EU Digital

Etiquetas