Ya hay fecha para el regreso de Ronaldinho a las canchas

Ronaldinho Gaúcho volverá a pisar un terreno de juego el próximo 15 de noviembre, cuando vista los colores del Ravenna en el derbi regional frente al Forlì, correspondiente a la Serie C de Italia. El club anunció la fecha este viernes a través de sus redes sociales, con una campaña promocional que lleva por lema "El regreso es real" y que ha despertado la expectación de los aficionados por volver a ver en acción al legendario futbolista brasileño.
"La magia nunca se fue. Ahora es el momento de traerla de vuelta al campo. El 15 de noviembre, Ronaldinho regresa. De amarillo y rojo. Rávena-Forlì", publicó la entidad en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado de imágenes del exjugador sobre el césped, con el dorsal número 10 a la espalda. El encuentro se disputará a las 17.30 horas locales en el estadio Benelli, en un duelo que tendrá un atractivo especial por la presencia de una de las figuras más reconocidas de la historia reciente del fútbol.
El regreso de Ronaldinho
Ganador del Balón de Oro en 2005 y campeón del mundo con Brasil en 2002, Ronaldinho anunció en junio su regreso al fútbol profesional de la mano del Ravenna, equipo que compite en la tercera categoría del balompié italiano. Su incorporación responde principalmente a una estrategia comercial del club, aunque los planes contemplan que el brasileño dispute al menos un partido oficial durante la temporada.
De concretarse, su participación marcará una nueva aparición sobre el césped para un jugador que dejó una huella imborrable gracias a su técnica, creatividad y capacidad para sorprender con el balón.
El pasado agosto, el astro brasileño viajó a Italia para participar en los actos de presentación de su fichaje, ocasión en la que expresó su intención de competir, motivar a sus compañeros y contribuir a que el equipo complete una temporada "espectacular". Ahora, con el 15 de noviembre señalado en el calendario, la atención se centra en su esperado estreno con la camiseta amarilla y roja. Más allá del componente comercial de la operación, la presencia de Ronaldinho promete convertir el enfrentamiento entre el Ravenna y el Forlì en una cita especial para los seguidores del fútbol y los admiradores de una de las grandes figuras de su generación.