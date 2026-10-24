José Carlos Pinto ingresa a convocatoria de Comunicaciones

José Carlos Pinto es la novedad en la convocatoria de Comunicaciones para el duelo de esta tarde/noche cuando en el estadio Cementos Progreso reciba al Antigua como parte de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
Pinto estuvo fuera de las canchas y en un silencio absoluto por más de cuatro meses y el pasado 12 de octubre reapareció en la institución para sumarse a los entrenamientos del club.
Su llegada causó alegría entre los aficionados que lo consideran uno de los jugadores más importantes en la actualidad, de un equipo que pelea por no ser el último lugar de la tabla de posiciones.
José Carlos Pinto aclaró su situación. Su ausencia se debió al nacimiento de forma prematura de su bebé.
¿Puede competir?
En declaraciones pasadas, José Carlos Pinto dijo estar bien en la parte emocional y que trabajaría en la parte física para tener el mejor de los regresos.
José Carlos Pinto tiene 12 días de trabajo con Comunicaciones y este sábado está convocado para el duelo ante Antigua. Será decisión del técnico Roberto Montoya en colocar o no de inicia al capitán crema esta noche.
Los convocados de Comunicaciones
Roberto Montoya convocó a los siguientes jugadores para el duelo ante los antigüeños.
- Porteros: Ángel Díaz y Fredy Pérez
- Defensores: Brayan Guerra, David Prada, Elsar Martín, Juan Osorio, Nicolás Olivera y José Carlos Pinto
- Mediocampistas: Brayam Castañeda, Karel Espino, Marco Domínguez, Paolo Dantaz, Stheven Robles
- Delanteros: Andersson Ortiz, Axel de la Cruz, Dairon Reyes, Dewinder Bradley, Erick Lemus, Iván García y Omar Duarte
Comunicaciones, penúltimo lugar
Jugadas 15 fechas, Comunicaciones ocupa el penúltimo lugar del campeonato con 14 puntos, producto de cuatro victoria y dos empates. El "Crema" tiene nueve derrotas acumuladas.
Esta noche, Antigua es el examen exigente para los "Cremas" del Comunicaciones, y José Carlos Pinto enfrentará al equipo que en su momento lo tuvo dentro de su plantel.