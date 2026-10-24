 Previa del clásico español entre Barcelona vs. Real Madrid
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Barcelona vs. Real Madrid: el clásico que paraliza al mundo del futbol

Para el Barcelona es una magnífica oportunidad para dejar tocado a su máximo rival en la competición doméstica.

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Lamine Yamal y Kylian Mbappé
Lamine Yamal y Kylian Mbappé / FOTO: EFE
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El primer clásico de Lamine Yamal en el Spotify Camp Nou, la vuelta de José Mourinho al lugar donde empezó todo para él, la inercia ganadora del "Barça", que lo ha ganado todo en LaLiga, frente a la necesidad del Real Madrid, que no se puede permitir más tropiezos. Todo eso es el clásico, el partido de los partidos que vivirá su enésima versión este domingo en Barcelona (14:00 horas).

Para el Barcelona es una magnífica oportunidad para dejar tocado a su máximo rival en la competición doméstica. Los de Hansi Flick (9 victorias en 9 partidos, 27 puntos, 39 goles a favor) van como un tiro y dejar a nueve puntos al Real Madrid en el primer tercio del campeonato sería una apetitosa ventaja.

Tendrán que reponerse de la única derrota sufrida en el curso, un 4-2 ante el PSG en París en Liga de Campeones, en un partido en el que reservó efectivos y también perdió unidades, ya que Dani Olmo se lesionó y estará un mes de baja.

Además de todo ello, el Barcelona tiene el 'efecto Flick' a su favor, ya que desde que el alemán firmó por los azulgranas en la temporada 2024-2025, los catalanes han ganado cinco de los seis títulos en juego y su dominio en los enfrentamientos directos ante el Real Madrid es abrumador.

De los seis clásicos disputados con Flick, el" Barça" ha ganado cinco, sólo perdió el de la temporada pasada ante el Real Madrid de Xabi Alonso (2-1). En la vuelta, el 2-0 le dio el título.

Hansi Flick evita entrar en la polémica arbitral previo al Clásico

“No quiero titulares, quiero centrarme en mi equipo”, dijo el entrenador alemán al ser consultado sobre el nombramiento arbitral para juego ante el Real Madrid.

Así llega el Real Madrid

Enfrente, José Mourinho, ayudante de Bobby Robson y Louis van Gaal, volverá al lugar donde le quisieron y ahora le odian. El portugués, recordado por sus múltiples enfrentamientos fuera del campo con el barcelonismo, ha ganado dos de los trece partidos que ha disputado con los diferentes equipos que ha dirigido (Real Madrid, Inter de Milán, Chelsea) en el Camp Nou.

El Real Madrid llega al clásico en uno de sus mejores momentos de la temporada, después de cuatro victorias consecutivas tras el parón de selecciones, 12 goles anotados en los últimos tres encuentros y buenas sensaciones, especialmente en el partido contra el Sevilla.

Mourinho reconoció en rueda de prensa que tiene claro el once para el Camp Nou, pero añadió que no iba a adelantarlo. "De quién vaya a jugar, cómo nos vamos a estructurar, en qué dirección intentaremos llevar el partido, no voy a responder. Prefiero decir que no digo nada", apuntó.

Después de ganar al Leipzig, el portugués declaró que el pivote Eduardo Camavinga-Bernardo Silva le había hecho olvidar a la dupla Aurélién Tchouaméni-Arda Güler, y que le había gustado especialmente cómo había combinado la banda derecha, con Fede Valverde en el lateral, Bernardo en el pivote y Güler como extremo.

“El Madrid con Mourinho gana títulos”, avisa el portugués ante del Clásico

Mourinho respondió a las críticas antes del Clásico, defendió el trabajo de su equipo y recordó que el Real Madrid todavía necesita tiempo para consolidar su proyecto.

Alineaciones probables:

  • FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart; Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon
  • Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Konaté, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.
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Este domingo se juega el clásico español - EU Digital

*Información EFE.

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