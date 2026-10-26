Vuelta a Guatemala: Quinta etapa podría sufrir modificación

A falta de la oficialización por parte de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGC), la quinta etapa de la 65 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala sufrirá un cambio de última hora debido al mal estado del tramo final de la largada, que de un inicio se establecía en el Cerro El Baúl de Quetzaltenango.
Fuentes cercanas a la Federación han señalado que debido a las fuertes lluvias que afectaron el occidente del país en días anteriores, deterioró el camino que conduce al Cerro El Baúl, lugar donde se tenía previsto colocar la meta de la quinta etapa, la cual se realizará este martes 27 de octubre.
Hasta el momento, la Federación no ha hecho oficial este cambio, por ende tampoco se conoce el punto final de la largada de mañana, pero lo cierto es que el terreno hacia el Cerro El Baúl no se encuentra en buenas condiciones.
La quinta etapa
La 65 Vuelta a Guatemala comenzó el pasado viernes 23 de octubre, y tuvo como primera etapa la largada entre Guastatoya, El Progreso, y Puerto Barrios, Izabal. Posteriormente, se realizó la segunda etapa, la cual trajo a los ciclistas de Morales, siempre en el departamento de Izabal, hacia San Antonio La Paz en El Progreso.
Ayer, se disputó la tercera etapa entre Antigua Guatemala (Sacatepéquez) y Coatepeque (Quetzaltenango), y este lunes, el recorrido va de San Felipe en Retalhuleu a San Rafael Pie de la Cuesta en San Marcos.
La quinta etapa de la Vuelta a Guatemala, se tiene planificado arranque de Catarina, San Marcos, a las 09:00 horas de este martes 27 de octubre, y que la carava ciclista toque puntos de referencia como el cruce de La Virgen, Pajapita, Coatepeque, Las Victorias, Retalhuleu, Santa María de Jesús, El Túnel, Zunil, Cantel, hasta llegar a Quetzaltenango, donde estaría la modificación del camino.
Asimismo, es de recordar que para mañana estaba establecido un sexto premio de montaña de 3ra. categoría a dos kilómetros de la meta, la cual iba a ser en El Baúl (kilómetro 139.4), mismo que debería sufrir algún tipo de variante.
Guatemala ganó ayer su primera etapa de la Vuelta a Guatemala gracias a Wilson Chonay, del Hino-One-Suzuki.