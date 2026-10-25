 Previa de la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026
Deportes

“El Valle de la Amistad” recibe este lunes a la Vuelta Ciclista Internacional

Se viene la montaña y los grandes escaladores nacionales e internacionales darán su mayor esfuerzo para ganar en San Rafael Pie de la Cuesta.

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Este lunes la Vuelta a Guatemala llega al departamento de San Marcos
Este lunes la Vuelta a Guatemala llega al departamento de San Marcos / FOTO: Alex Meoño
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Con un total de 95 ciclistas, este lunes 26 de octubre se llevará a cabo la cuarta etapa de la 65 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, 2026, la cual será la más corta en kilometraje (119.3) comparada con los primeros tres días, donde se tuvo dos etapas que superaron los 200 kilómetros y la de hoy que se cifró en 196.6 kilómetros.

La caravana ciclística saldrá de San Felipe en Retalhuleu y llegará a San Rafael Pie de la Cuesta en San Marcos. Será un recorrido que iniciará a las 09:00 horas de forma oficial, y que incluye un kilómetro de carrera controlada.

Durante el recorrido, que tocará nuevamente Coatepeque, municipio donde finalizó este día, también está Pajapita, el Cruce de la Virgen, El Rodeo y la meta estará en San Rafael Pie de la Cuesta para completar los 119.3 kilómetros.

Se disputarán tres metas volantes: en el kilómetro 39 de recorrido (Las Victoria), kilómetro 69 (gasolinera Texaco) y kilómetro 88.3 (gasolinera Shell). Asimismo, son cuatro premios de montaña, de los cuales dos son de segunda categoría y dos de cuarta.

Respecto al tiempo de la competencia, se estima que la misma dure alrededor de tres horas. Los ciclistas estarán llegando a San Rafael Pie de la Cuesta entre las 11:34 y las 12:34 horas.

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Altimetría de la etapa 4 de la Vuelta a Guatemala 2026 - EU Digital

Más sobre San Rafael Pie de la Cuesta

San Rafael Pie de la Cuesta es un municipio del departamento de San Marcos, en la región sur-occidente de Guatemala. Su nombre combina el homenaje al santo patrón (el Arcángel Rafael) con su ubicación geográfica al pie de la cuesta o pendiente de la Sierra Madre, en la zona de bocacosta.

Fue elevado a municipio el 4 de enero de 1850 (algunos documentos mencionan el 5 de enero) en el paraje conocido como Pie de la Cuesta, antes ligado a San Pablo. En 2005 fue declarado "Municipio de la Paz" y también se le conoce como "El Valle de la Amistad".

Sobre su extensión, es de 60 km², uno de los municipios más pequeños de San Marcos. Altitud de la cabecera: aproximadamente 1.039 metros sobre el nivel del mar.

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