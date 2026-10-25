 Declaraciones de Wilson Chonay, ganador de la tercera etapa
Deportes

Wilson Chonay recuerda el momento cuando pensó en tirar la toalla

El ciclista nacional reconoció el apoyo de su madre, equipo, Alfredo Ajpacajá y Óscar Serech cuando pasó por los momentos más difíciles de su vida.

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Wilson Chonay ganó en Coatepeque la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala
Wilson Chonay ganó en Coatepeque la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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Este domingo 25 de octubre, Guatemala celebra un triunfo deportivo gracias al ciclista Wilson Chonay, el guatemalteco del equipo Hino-One-Suzuki logró ganar la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Guatemala 2026, la cual cerró en Coatepeque, Quetzaltenango.

"Primero agradezco a Dios por tenernos aquí presente. Los últimos años no han sido como yo he querido, me ha pasado de todo. Agradezco a Dios por darnos la vida y estar acá", reconoció el ciclista nacional, que ha dado a Guatemala el primer triunfo de etapa duranta la edición 65 de la Vuelta. 

Respecto a ese momento difícil al cual se refiere Wilson Chonay, el ciclista agradeció a su mamá ya que: "Ella ha estado conmigo en las malas, y al equipo". Además, el triunfador de este domingo envío un saludo especial a Oscar Serech y Alfredo Ajpacajá, quienes también "han sido parte fundamental en los momentos en los que me quería retirar por muchas caídas".

Guatemala logra el primer triunfo de su Vuelta Ciclista 2026

¡Fiesta total para el país! Wilson Chonay logra levantar los brazos en la “Ciudad de las Gardenias”, Coatepeque. El costarricense Alejandro Granados, nuevo líder.

Sobre el triunfo de hoy, Wilson Chonay explicó durante la conferencia de prensa que, fue "una etapa planeada", ya que con su cuerpo técnico se había decidido irse en fuga.

Asimismo, Chonay reconoció que la disputa del segundo premio de montaña era un terreno que se ponía difícil, lo que fue utilizado por ellos para emplear lo máximo y hacer la estrategia que los llevara con posibilidades de triunfo hasta la meta.  

"Salí con fuerza y el entrenador me dio la indicación de que fuera a disputar la etapa y gracias a Dios se dio".

Triunfo para Guatemala y liderato para Costa Rica

La tercera etapa de la Vuelta a Guatemala se corrió este domingo entre Antigua Guatemala (Sacatepéquez) y Coatepeque (Quetzaltenango) con un recorrido de 196.6 kilómetros, donde se disputaron cinco premios intermedios: tres metas volantes y dos premios de montaña.

Al final de la etapa, Guatemala ganó gracias a Wilson Chonay, quien empleó un tiempo de 04:19:59 horas para llegar a meta, mismo tiempo para el segundo tiempo, el costarricense Alejandro Granados, y el tercer puesto para el otro nacional Fredy Toc.

Este lunes 26 de octubre se realizará la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala.

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Wilson Chonay ganó la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala - Alex Meoño

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