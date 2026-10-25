Resultados de la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

La "Ciudad de las Gardenias", Coatepeque, recibió este domingo 25 de octubre a la caravana multicolor de la 65 Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, la cual cumple ya con su tercera etapa con un total de 97 competidores de los 103 que salieron el pasado viernes desde Guastatoya, El Progreso.
El punto de partida hoy tuvo como gran escenario el Arco de Santa Catalina de Antigua Guatemala en Sacatepéquez, donde casi el centenar de ciclistas salió en busca de conquistar la gloria deportiva en la tierra de nuestro narrador deportivo Kike Rodríguez.
Durante el recorrido de los 196.6 kilómetros, los ciclistas encontrarían tres metas volantes y dos premios de montaña, especialidades que eran lideradas por los estadounidenses Owen Wright y Logan Unger, respectivamente.
Antes de la primera meta volante, en Santa Lucía Cotzumalguapa, no se registraban mayores novedades con el pelotón, ya que la competencia era un estira y encoje en relación a los ataques y contraataques, pero el primer premio intermedio de la mañana se lo llevó el guatemalteco Alex Julajuj del Castelli-Deluxe-Red Hook.
Tras el paso de Santa Lucía Cotzumalguapa y con rumbo a Cocales (Patulul), Suchitepéquez, ya se marcó una fuga importante la cual estuvo compuesta por 10 ciclistas, entre ellos, cuatro guatemaltecos: Wilson Chonay, Fredy Toc, Henry Sam y Alex Juljuj, quienes eran acompañados por ciclistas de Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.
Con la mirada puesta en Mazatenango, Suchitepéquez, donde se disputaría el primer premio de montaña, el grupo fugado de nueve ciclistas lograba alcanzar una diferencia de un minuto con 45 segundos del pelotón perseguidor, el cual era encabezado por ciclistas del NU Colombia y del Hino-One-Suzuki.
Guatemala destacaba en ruta
Antes del primer premio de montaña, se disputó la segunda meta volante que fue ganada por el costarricense Alejandro Granados en San Antonio, Suchitepéquez.
El único punto de la montaña en Mazatenango fue para el guatemalteco Wilson Chonay.
Luego se disputó la última meta volante, en MetroPlaza de Retalhuleu, la cual la ganó el nacional Henry Sam; Fredy Toc y Alex Julaju, también guatemaltecos, completaron dicho podio.
Los premios intermedios finalizaron con el puesto de montaña de La Hulera cuando ya se recorrían 180.2 kilómetros, y la competencia se había desgranado con el pelotón de los nueve ciclistas fugados, el cual se redujo a tres. Wilson Choy ganó la montaña de La Hulera, le siguió Fredy Toc, ambos guatemaltecos; y en tercer lugar fue para el costarricense Alejandro Granados.
Los últimos kilómetros fueron dramáticos y presentó una lucha codo a codo entre los tres fugados, pero la "Ciudad de las Gardenias" le dio el impuso necesario a Wilson Chonay, del Hino-One-Suzuki, quien logró vencer a su paisano Fredy Toc y al costarricense Alejandro Granados para ganar la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala y darle al país la primera gran alegría. El tiempo empelado por Chonay fue de 04:19:59 horas.
El tercer lugar de la competencia, Alejandro Granados (04:19:59 horas en la etapa), termina como nuevo líder del máximo evento ciclístico al acumular 14:16:16 horas, desbancó a José Canastuj, quien cayó al segundo lugar y ahora tiene una desventaja de 1:42 minuto.
Este lunes 26 de octubre se desarrollará la cuarta etapa de la Vuelta.
Premios intermedios
Primera meta volante: Santa Lucía Cotzumalguapa, kilómetro 67
1. Alex Julajuj (GUA)
2. Daniel Bonilla (CRC)
3. Christopher Díaz (HON
Segunda meta volante: Gasolinera Puma San Antonio, kilómetro 122.5
1. Alejandro Granados (CRC)
2. Alex Julajuj (GUA)
3. Henry Sam (GUA)
Tercera meta volante: MetroPlaza Retalhuleu, kilómetro 156.2
1. Henry Sam (GUA)
2. Fredy Toc (GUA)
3. Alex Julajuj (GUA)
Primer premio de montaña: Entrada a Mazatenango (4ta. categoría), kilómetro 136
1. Wilson Chonay (GUA)
Segundo premio de montaña: La Hulera (2da. Categoría), kilómetro 180.2
1. Wilson Chonay (GUA)
2. Fredy Toc (GUA)
3. Alejandro Granados (CRC).