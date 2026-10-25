 Jenny López Bolaños engalana la Vuelta a Guatemala 2026
Deportes

Jenny López Bolaños engalana la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala

La modelo y diseñadora colombiana Jenny López Bolaños acompaña la caravana multicolor de la Vuelta a Guatemala, mientras impulsa sus proyectos de moda y creación de contenido digital.

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Jenny López Bolaños engalana la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala - Alex Meoño
Jenny López Bolaños engalana la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala / FOTO: Alex Meoño
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La modelo y diseñadora colombiana Jenny López Bolaños se convirtió en una de las figuras que engalanan la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala, el máximo evento del ciclismo nacional. Durante una entrevista con Emisoras Unidas, López Bolaños compartió detalles de su participación en la competencia, en la que combina su presencia frente a las cámaras con el ambiente de emoción que caracteriza a una de las citas deportivas más esperadas del país.

Ataviada con el uniforme oficial de la carrera y los distintivos de sus patrocinadores, la colombiana forma parte del equipo que acompaña el desarrollo del certamen. Su participación aporta un toque de estilo y carisma a las actividades alrededor de la competición, que reúne a ciclistas, aficionados y organizadores en una celebración del deporte sobre dos ruedas. De esta manera, su presencia se suma a los elementos que dan vida a cada jornada de la Vuelta a Guatemala.

Conoce más sobre Jenny López Bolaños

Más allá de su participación en el ámbito deportivo, Jenny López Bolaños ha desarrollado una trayectoria profesional vinculada con el modelaje y el diseño de moda. La colombiana estudió Fashion Design en la Universidad de Medellín y se desempeña como directora ejecutiva de su proyecto de moda, identificado en redes sociales como @dakiva__. Además, crea contenido digital sobre estilo, belleza y estilo de vida, áreas en las que comparte parte de su trabajo y sus intereses con una comunidad de seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, @jennylopezb_, donde reúne alrededor de 54 mil seguidores, López Bolaños mantiene una presencia activa en el mundo digital. Su participación en la Vuelta a Guatemala representa una oportunidad para ampliar su experiencia profesional en un escenario distinto al de las pasarelas y las redes sociales, al tiempo que se integra a la dinámica de una competencia que despierta el interés de los aficionados al ciclismo. Así, la modelo y diseñadora colombiana aporta su imagen y experiencia al desarrollo de la tercera etapa de la carrera.

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