 La Fórmula 1 podría tener nuevo campeón este fin de semana
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La Fórmula 1 podría tener nuevo campeón este fin de semana

Después de 73 años de espera, Italia podría volver a tener un campeón mundial de Fórmula 1, con Andrea Kimi Antonelli ante una oportunidad histórica en México.

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Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes - EFE
Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes / FOTO: Agencia EFE
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El Mundial de Fórmula 1 podría tener un nuevo campeón este fin de semana y el protagonista sería el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien está a las puertas de hacer historia en el Gran Premio de México. El piloto de 20 años tiene la posibilidad de convertirse en el primer representante de su país en conquistar el título desde 1953, cuando Alberto Ascari logró su segundo campeonato consecutivo.

Antonelli llega a la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México como líder indiscutible de la clasificación, con 365 puntos, una ventaja de 123 unidades sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, y de 124 respecto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Con varias carreras todavía por disputarse, el italiano tiene una oportunidad inmejorable para asegurar matemáticamente la corona y cerrar una temporada de ensueño en su debut en la máxima categoría.

Italia a las puertas de un día histórico en la Fórmula 1

Las cuentas para el joven piloto son favorables: le bastaría con finalizar entre los nueve primeros lugares para proclamarse campeón, sin importar los resultados de sus perseguidores. Incluso podría quedarse sin sumar puntos y conseguir el título si ninguno de sus principales rivales logra ganar la carrera. De concretarlo, Antonelli se convertiría en el tercer italiano en conquistar el Mundial de Fórmula 1, después de Giuseppe Farina, primer campeón de la historia en 1950, y Alberto Ascari, quien se impuso en 1952 y 1953 con Ferrari.

Desde aquel último campeonato de Ascari, hace 73 años, ningún piloto italiano ha vuelto a levantar el trofeo mundial, por lo que Antonelli tiene ante sí la posibilidad de poner fin a una larga sequía y devolver a su país a lo más alto del automovilismo. En caso de no conseguirlo en territorio mexicano, el piloto de Mercedes tendrá una nueva oportunidad apenas una semana después, cuando la Fórmula 1 se traslade a Brasil para disputar el Gran Premio en el circuito de Interlagos.

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Andrea Kimi Antonelli logra histórico triunfo en el GP de Japón - Agencia EFE

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