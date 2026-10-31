 Resultado Barcelona vs. Alavés - Jornada 11 LaLiga
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El Barcelona golea al Alavés y recupera la sonrisa en LaLiga

Luego de dos derrotas consecutivas ante el PSG en la Champions League y el Real Madrid en LaLiga, el Barcelona se reencontró con la victoria al golear 6-1 al Alavés en el Camp Nou.

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Celebración del FC Barcelona ante el Alavés - EFE
Celebración del FC Barcelona ante el Alavés / FOTO: Agencia EFE
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El FC Barcelona recuperó el rumbo con una contundente goleada por 6-1 ante el Alavés en el Spotify Camp Nou, en la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Los culés, que habían encadenado dos derrotas consecutivas —un 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League y un 1-2 en el clásico frente al Real Madrid—, volvieron a sumar de tres con una exhibición ofensiva. Raphinha abrió el marcador en el minuto 7 y firmó el 3-0 en el 40; Fermín López amplió la ventaja en el 22; y Lamine Yamal cerró el primer tiempo con el 4-0 al filo del descanso antes de anotar el definitivo 5-0 en el 63. La efectividad del ataque culé se reflejó al minuto 81, luego de que Anthony Gordon anotara el 6-0; Mariano Díaz descontaría por la visita.

La victoria permite al equipo de Hansi Flick dejar atrás el bache sufrido en los dos compromisos más exigentes de las últimas semanas. Tras un inicio de temporada brillante, las caídas ante el vigente campeón europeo y ante el eterno rival habían generado dudas sobre el estado físico y la concentración del conjunto. El partido de este sábado sirvió para recuperar la confianza: el Barça controló el balón, generó ocasiones claras y resolvió con calidad, en un escenario donde Raphinha y Lamine Yamal volvieron a mostrar su mejor versión. La goleada no solo suma puntos, sino que también envía un mensaje de reacción inmediata.

Lo que viene para el Barcelona

Con este resultado, el Barcelona se sitúa líder de LaLiga con 30 puntos en 11 partidos (diez victorias y una derrota), dos por delante del Atlético de Madrid (28) y seis del Real Madrid (24, que aún tiene un partido pendiente). La diferencia de goles también se dispara a favor de los culés, que recuperan el primer puesto y amplían el margen respecto a sus perseguidores directos. El equipo mantiene así una posición de privilegio en la clasificación a pesar del tropiezo en el clásico, y demuestra que su regularidad en el campeonato doméstico sigue siendo uno de sus principales activos.

Lo que se viene ahora exige máxima concentración. El martes 3 de noviembre el Barça recibe al Aston Villa en el Camp Nou por la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League, un duelo clave para seguir sumando en Europa tras la derrota en París. Cinco días después, el domingo 8, visita el Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en un partido directo por el liderato de LaLiga. Posteriormente le esperan el Villarreal en casa y un viaje a Bakú ante el Sabah, en una secuencia de compromisos que pondrá a prueba la capacidad de respuesta del equipo en las próximas semanas.

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Celebración de Lamine Yamal ante el Alavés - Agencia EFE

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