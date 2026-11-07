 AFA recurrirá al TAS para reducir la sanción de Paredes
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AFA recurrirá al TAS para reducir la sanción de Leandro Paredes

La FIFA ratificó los 10 partidos de suspensión para Leandro Paredes por los incidentes en la final del Mundial, pero la AFA acudirá al TAS para intentar reducir el castigo.

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Leandro Paredes el mayor castigado por parte de la FIFA tras final del Mundial 2026
Leandro Paredes el mayor castigado por parte de la FIFA tras final del Mundial 2026 / FOTO: EFE
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se dará por vencida en su intento de reducir las sanciones impuestas por la FIFA a sus futbolistas tras los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 ante España. El organismo confirmó que acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para insistir en su reclamo por la suspensión de Leandro Paredes, luego de que la Cámara de Apelaciones de la FIFA rechazara el recurso presentado para modificar su castigo de diez partidos.

La resolución, recibida este viernes, dejó resultados diferentes para los jugadores involucrados. Por un lado, la FIFA aceptó parcialmente la apelación de la AFA en favor de Nahuel Molina, cuya sanción pasó de siete a cuatro encuentros de suspensión, además de una reducción en su multa económica, que quedó establecida en 60.000 dólares. Sin embargo, la situación de Paredes no tuvo cambios, pues el organismo mantuvo los diez partidos de inhabilitación y la multa de 90.000 dólares impuesta al mediocampista.

La AFA busca reducir la sanción del mediocampista de Boca Juniors

El futbolista de Boca Juniors recibió uno de los castigos más severos de la historia de los mundiales por su participación en los altercados posteriores a la derrota argentina por 1-0 frente a España. Durante los incidentes, Paredes sujetó del cuello a Eric García, derribó a Gavi y posteriormente lo golpeó. La FIFA consideró que estas acciones constituían tres episodios de agresión, motivo por el que determinó una suspensión de diez encuentros. Además, la AFA deberá mantener las sanciones económicas impuestas por los cánticos discriminatorios de sus aficionados durante el torneo, entre ellas una multa de 321.000 dólares.

Ante este escenario, la asociación argentina anunció que solicitará los fundamentos escritos de las resoluciones para preparar una nueva presentación ante el TAS. La AFA considera que cuenta con argumentos suficientes para cuestionar tanto la sanción de Paredes como las multas económicas que fueron ratificadas por la FIFA.

Cabe recordar que las suspensiones solamente se aplican a partidos de selecciones nacionales, aunque pueden cumplirse en encuentros amistosos de categoría A y compromisos oficiales de la Conmebol. De esta manera, el organismo argentino buscará una última instancia para conseguir una reducción del castigo que mantiene al mediocampista fuera de las convocatorias de su selección.

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Leandro Paredes se vio involucrado en un conato de bronca en la final del Mundial - Agencia EFE

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