Así se jugarán las semifinales en Liga Primera División

Este fin de semana grandes emociones se vivieron en la segunda fuerza del futbol guatemalteco con la celebración de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados de Guatemala, donde los grandes ganadores fueron Aguacatán, Nueva Santa Rosa, Mictlán y Fraijanes, quienes lograron el boleto a semifinales.
Aguacatán goleo a Juventud Copalera 4-0 el sábado por la noche y con un global de 4-1 logró avanzar hasta las semifinales del campeonato.
Por su parte, Nueva Santa Rosa en una de las series más parejas remontó y eliminó a Coatepeque. Los "Paneleros" están en semifinales tras derrotar 3-1 a los occidentales y tener un global de 4-3. Esta serie tuvo que llegar hasta tiempo extra para definir al ganador.
Y este domingo, la jornada comenzó con un triunfo de Mictlán sobre Sayaxché 2-1 y con ese global (habían empatado 0-0 en la ida), los "Conejos" están en la ronda de la semifinal.
Por último, Fraijanes viajó a Huehuetenango y derrotó a Huehuetecos 0-1, y con un global de 4-0, el equipo de Guatemala clasificó a semifinales, siendo este el resultado más sorpresivo de la ronda de los cuartos de final.
Así quedan las semifinales
Tras solventarse las series de cuartos de final, un total de cuatro equipos siguen con vida en el camino hacia la final y el 50% del ascenso dentro de este Torneo Apertura de la Primera División.
Las semifinales quedan así:
- Aguacatán de Huehuetenango vs. Mictlán de Jutiapa
- Fraijanes de Guatemala vs. Nueva Santa Rosa de Santa Rosa
Este lunes 9 de noviembre habrá una reunión en las oficinas de la Primera División con los representantes de cada uno de los semifinalistas para conocer todo lo relacionado a estas series: días, horarios, estadios, uniformes, derechos de transmisión y el tema arbitral.
Es de recordar que el campeón de la Primera División, versión Apertura 2026, logrará también el 50% del ascenso a la Liga Nacional.