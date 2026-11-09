Vaessen, portero de Surinam, protagoniza una nueva polémica

El portero de la selección de Surinam, Etienne Vaessen, vuelve a estar en el centro de la polémica por su comportamiento dentro de un terreno de juego. Esta vez, el guardameta del FC Groningen protagonizó un incidente durante la derrota de su equipo por 4-3 ante el AZ Alkmaar, en la Eredivisie de Países Bajos, que terminó con su expulsión y una reacción contra el árbitro principal.
El episodio ocurrió cuando el colegiado Jannick van der Laan señaló un penal y Vaessen le reclamó airadamente su decisión. El guardameta recibió dos tarjetas amarillas y, posteriormente, una roja. Sin embargo, su reacción no terminó ahí, ya que las cámaras de televisión captaron el momento en el que intentó agredir al árbitro. Por este comportamiento, recibió una sanción de tres partidos: uno correspondiente a la expulsión y otros dos por su actitud hacia el juez central.
Reincidencia del portero de Surinam
Tras el encuentro, Vaessen evitó atender a los medios de comunicación. El portero tampoco ha ofrecido declaraciones públicas desde el incidente que protagonizó durante el partido entre Surinam y Guatemala, en el que participó en una pelea y realizó gestos obscenos hacia los aficionados locales. Aquellos acontecimientos le costaron cuatro partidos de suspensión por parte de Concacaf. Además, no es la primera vez que se ve involucrado en un altercado, pues también protagonizó una pelea después de un compromiso contra el Ajax, durante la recta final de la temporada 2024-2025.
El entrenador del Groningen, Dick Lukkien, confirmó que conversó con su guardameta inmediatamente después del partido y reconoció que su comportamiento no corresponde a los valores que busca transmitir el equipo. "Esto no encaja con el comportamiento normal que defendemos. El propio Vaessen lo reconoce. Tenemos que trabajar en eso, junto con él. Se disculpó y también entiende que esto fue estúpido", manifestó.
Lukkien también recordó que este tipo de situaciones ya se han repetido y pidió al futbolista aprender a controlar sus reacciones cuando considera que ha sido perjudicado. "Vaessen es uno de nosotros y amo a ese chico, pero si siente que le están haciendo daño, debe afrontarlo mejor", concluyó el técnico.