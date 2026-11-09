Mourinho es elegido Mejor Entrenador de LaLiga en octubre

El portugués José Mourinho ha sido reconocido como el Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports en octubre, después de conducir al Real Madrid a un mes perfecto en el que consiguió ganar todos sus compromisos. El técnico madridista recibió el galardón gracias a los resultados obtenidos por su equipo y al rendimiento mostrado durante este tramo de la temporada.
El conjunto blanco firmó tres victorias en octubre, con el clásico frente al Barcelona como el resultado más destacado. El Real Madrid se impuso por 1-2 en el Camp Nou, en un encuentro que representó uno de los momentos más importantes del mes para los dirigidos por Mourinho. Además, consiguió superar al Villarreal por 1-0 y goleó 4-1 al Sevilla.
Primer reconocimiento para José Mourinho
Este reconocimiento supone el primer premio al Mejor Entrenador del Mes que recibe Mourinho durante la presente temporada. La distinción destaca el desempeño del equipo bajo su dirección y la capacidad del portugués para mantener al Real Madrid en una dinámica positiva en una etapa importante del campeonato español.
De esta manera, Mourinho toma el relevo de Hansi Flick, entrenador del Barcelona, quien había conseguido el reconocimiento correspondiente a septiembre. El portugués se suma así al listado de técnicos distinguidos en la campaña 2026-2027, luego de un octubre en el que sus resultados y, especialmente, la victoria en el clásico le permitieron quedarse con el galardón.