Vozinha cierra un año de ensueño tras consagrarse campeón

El guardameta caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como 'Vozinha', cumplió uno de los grandes objetivos que se trazó al llegar a Chile: conquistar un campeonato con Colo Colo. El portero de 40 años se proclamó campeón de la liga chilena después de la victoria por 1-2 ante Ñublense, resultado que le permitió al conjunto albo levantar el título número 35 de su historia y asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa Libertadores.
"Vine aquí para eso, para ganar el título y gracias a Dios conseguimos lograr este gran título. Estoy muy feliz y muy contento", expresó Vozinha en la transmisión oficial tras finalizar el encuentro. El guardameta también dedicó el campeonato a sus seres queridos, a sus compañeros y a la afición del conjunto chileno. "(Esto es para) toda mi familia, para todo Cabo Verde, mis compañeros y para todos los hinchas de Colo Colo", manifestó emocionado.
Día histórico en la carrera de Vozinha
El título representa uno de los logros más importantes de la trayectoria del arquero, quien anteriormente había conquistado un campeonato con el Mindelense de su país y una Copa Chipre con el AEL Limassol. Su llegada a Colo Colo se produjo a principios de agosto, cuando el torneo ya había comenzado su segunda vuelta, por lo que su adaptación no fue inmediata y tuvo que esperar para ganarse un lugar en la titularidad. Sin embargo, este domingo fue protagonista al defender el arco albo y evitar, con una intervención decisiva en la última jugada, el que habría sido el empate de Ñublense. "Es el trabajo de todo el equipo durante todo el campeonato, llegué aquí cuando faltaban muy pocos juegos, pero estoy siempre para ayudar. También fallé en algunos momentos, erré, pero eso es parte de fútbol y ahora pienso celebrar", comentó.
De esta manera, Vozinha corona un año especial, después de destacar con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, donde protagonizó grandes actuaciones frente a España y Argentina, además de recibir una nominación al Balón de Oro. Ahora, el guardameta también tiene pendiente definir su futuro, pues firmó un contrato de seis meses con Colo Colo que vence en diciembre y cuya extensión automática depende de que dispute al menos el 50 % de los minutos del equipo durante el periodo establecido. Consultado sobre la posibilidad de continuar y disputar la Copa Libertadores, el caboverdiano prefirió no adelantarse a los acontecimientos y resumió su momento con una frase: "hoy es día de celebrar, después hablamos del futuro".