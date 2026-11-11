 Francisco Arredondo: “ Volver a África será increíble”
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Francisco Arredondo: “ Volver a África con el Dakar será una experiencia increíble”

Conoce la nueva ruta y fecha del Dakar 2027, donde participará el piloto guatemalteco Francisco Arredondo.

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Francisco Arredondo representará a Guatemala en el Dakar 2027
Francisco Arredondo representará a Guatemala en el Dakar 2027 / FOTO: César Pérez
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El piloto guatemalteco de Rally, Francisco Arredondo, volverá a los desiertos africanos para correr una edición más del Dakar. Y es que, la organización de la carrera confirmó que el nuevo recorrido saldrá de Portugal y finalizará en Marruecos, esto debido al conflicto armado que existe entre Yemen y Arabia Saudita.

Era el 2004, cuando Arredondo inició su historia en el Dakar. En aquel entonces, la carrera iniciaba en Europa, y finalizaba en Senegal. Ahora, cambia un poco, ya que, comenzará en Portugal, y terminará en Marruecos, unos desiertos que no son desconocidos para el guatemalteco, debido a sus múltiples participaciones en competencias de clase mundial.

"Este será una carrera muy especial. Volver a África con el Dakar será una experiencia increíble, sobre todo, en mi caso, que ahí fue donde empecé a competir en esta carrera, la más difícil del mundo", comentó Arredondo en declaraciones proporcionadas por César Pérez.

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Francisco Arredondo, piloto guatemalteco de Dakar - César Pérez

También hubo cambio de fecha

Además, la competencia pactada inicialmente entre el 1 y el 15 de enero del 2027 cambiará de fecha. Ahora, comenzará en la ciudad de Algarve, en Portugal, el 9 y finalizará el 23 en la localidad de Marrakech.

Con todo ello, serán 4 mil 341 kilómetros de especiales, una cifra cercana al formato de las últimas ediciones. En el día a día, la mayoría de las especiales oscilarán entre los 350 y los 500 kilómetros. Una media considerable, que debe analizarse teniendo en cuenta las particularidades de los terrenos recorridos.

Los expertos lo saben: los desiertos de Marruecos se encuentran entre los más exigentes del mundo, tanto para pilotos y copilotos como para sus máquinas.

Francisco Arredondo finaliza con éxito el Rally de Marruecos 2026

Ahora, Francisco Arredondo apuntará a disputar el Rally Dakar 2027, lo que requiere una rigurosa preparación física y mental.

Más sobre Francisco Arredondo

Francisco Arredondo, piloto guatemalteco de motos nacido el 18 de agosto de 1977 en la Ciudad de Guatemala, es el primer centroamericano en competir en el Rally Dakar (desde 2004) y está considerado "Leyenda del Dakar" por la organización por sus numerosas participaciones.⁠

Es un deportista completo: escaló el Everest en 2008 (segundo guatemalteco en lograrlo en esa época), ha corrido maratones, tiene récords de velocidad en moto y triunfos en carreras de desierto como la Baja 1000 (motos en 2017 y ATV en 2020).

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Francisco Arredondo - César Pérez

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