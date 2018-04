El miembro demasiado grande ¿Existe o es un mito? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Mucho se ha hablado sobre el tamaño y de la relación que existe entre las medidas y el placer y acerca de si existe un miembro demasiado grande como para ser bueno

Cuando el sexo resulta doloroso, el tamaño del pene así como el de la vagina no juegan un papel importante. Usualmente se trata de una condición poco conocida: la Dispaurenia. También conocida como coitalgia, esta se da cuando el coito es doloroso tanto en mujeres como en hombres y presenta desde un cuadro de irritación vaginal posterior a tener relaciones, hasta un profundo dolor.

Existen varios factores que intervienen en esta condición y son tanto físicos como psicológicos. Traumas o secuelas post parto, problemas dermatológicos, endometriosis y neuralgias pueden causar dolor a la hora de tener sexo. También pueden existir factores psicológicos, lo cual no significa que el dolor solo esté en tu mente, sino que el origen del malestar puede ser una mala experiencia pasada o una experiencia traumática que cause algún tipo de repulsión al sexo. Una vez descartados los problemas médicos, la dispaurenia puede ser tratada con simple estimulación previa a mantener relaciones sexuales.

Los problemas más comunes

Cuando se trata de la presencia de molestias y dolor durante el sexo algunos de los problemas más recurrentes son los hormonales, con hasta un 45% de las mujeres que atraviesan la menopausia reportando cuadros de dispaurenia, además de esto, están los factores como la falta de lubricación, ya sea natural o con ayuda de productos de farmacia; así como la falta de una estimulación adecuada antes de tener sexo. Recuerda que el jugueteo previo es tan importante como el sexo en sí. No debes dejarlo de lado ni olvidar que las mujeres necesitan llegar a cierto grado de estimulación para alcanzar el clímax, algo para lo cual muchas veces la penetración no es suficiente.

La verdad sobre el tamaño

¿El tamaño importa? Sí, y muchísimo. Solamente si te importa a ti. No existe una relación comprobada entre el tamaño del miembro y la cantidad de placer que pueda causar. Para algunas mujeres unos penes pueden resultar pequeños, mientras que otros pueden ser grandes o demasiado grandes. Es importante solamente si le das importancia, y no, no existe un miembro “demasiado grande”