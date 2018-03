El nuevo videoclip de Taylor Swift "Delicate" está causando controversia - Emisoras Unidas

Para el quinto sencillo de su álbum Reputation, Taylor Swift ha regresado, de alguna manera, a sus raíces. El video de “Delicate”, que se estrenó durante los iHeartRadio Music Awards el domingo por la noche, muestra a la antigua Taylor que definió su personaje hace una década, bailando, haciendo caras tontas, y presentándose como la chica que solo quiere ser aceptada. Sin embargo, en lo que también se ha convertido en la verdadera moda de Taylor Swift, los internautas ya están creando controversia y acusándola de que el video es una copia de un anuncio de perfumes dirigido por Spike Jonze.

Como notaron rápidamente algunos usuarios de Twitter, el video tiene algunas similitudes con un comercial del 2016 que Jones dirigió para un anuncio del perfume Kenzo World con la actriz Margaret Qualley de The Leftovers. En el anuncio, Qualley hace caras tontas y baila con entusiasmo, mientras que Swift, en su video, hace lo mismo. Ambas se encuentran en un evento formal, donde parecen salir de sus papeles esperados y en su baile único.

Luego del lanzamiento del video, los usuarios de Twitter mencionaron las similitudes del video con el anuncio de Kenzo, incluso tomando capturas de pantalla como prueba.

taylor swift’s “delicate” video is a poor man’s version of spike jonze’s ad for Kenzo, this bop deserved more pic.twitter.com/39Ub99bKqc

