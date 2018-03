El último artículo de Stephen Hawking predijo el fin del mundo de esta manera - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

En el último artículo de Stephen Hawking predijo el fin del mundo y reveló un universo paralelo.

Antes de morir, presentó un trabajo de investigación semanas antes de morir, dando a entender que los científicos podrían encontrar otro universo y predecir el fin del mundo.

El físico icónico completó la investigación pionera desde su lecho de muerte, dijo el profesor coautor Thomas Hertog.

Expone las matemáticas necesarias para una sonda espacial de estilo Star Trek para encontrar pruebas experimentales de la existencia de un “multiverso”: la idea de que nuestro cosmos es solo uno de muchos universos. Si tal evidencia se hubiera encontrado mientras él estaba vivo, podría haber puesto a Hawking en línea para el premio Nobel que tanto había deseado, informa The Sunday Times.

“Este era Stephen: ir a donde Star Trek teme pisar”, dijo Hertog, profesor de física teórica en la Universidad KU Leuven en Bélgica. “A menudo ha sido nominado para el Nobel y debería haberlo ganado. Ahora él nunca puede “.

El documento se enfrenta a un problema que había preocupado a Hawking desde la teoría de “no-límites” de 1983 que ideó con James Hartle.

En su “teoría del límite” ideada con James Hartle, la pareja describió cómo la Tierra se precipitó a la existencia durante el Big Bang.

Pero la teoría también predijo un multiverso, lo que significa que el fenómeno fue acompañado por una serie de otros “Big Bangs” que crearon universos separados.

En su trabajo final, Hawking, junto con el profesor de física teórica de la Universidad KU Leuven en Bélgica, exploraron cómo se podían encontrar estos universos utilizando una sonda en una nave espacial.

El documento también predijo cómo nuestro universo eventualmente se desvanecería en la oscuridad a medida que las estrellas se quedan sin energía.

Tales ideas son controvertidas entre los cosmólogos. El profesor Neil Turok, director del Instituto Perimeter de Canadá y amigo de Hawking, pero que no estaba de acuerdo con sus ideas, dijo: “Sigo desconcertado sobre por qué encontró esta imagen interesante”.

Otros científicos dijeron que el trabajo de Hawking podría representar el avance que la cosmología necesita, especialmente porque fue la primera teoría de este tipo que se pudo probar en experimentos.

¿Por qué Hawking no ganó un Premio Nobel?

“Hawking ganó elogios de sus colegas por tener una de las mentes más brillantes en la ciencia, pero nunca recibió un premio Nobel porque nadie ha demostrado sus ideas. El comité Nobel busca pruebas, no grandes ideas. Hawking era un pensador profundo, un teórico, y sus reflexiones sobre los agujeros negros y la cosmología todavía tienen que obtener la evidencia de encierro que acompaña a los premios de física, dijeron sus colegas científicos. El premio Nobel no se otorga a la persona más inteligente o incluso a la persona que hace la mayor contribución a la ciencia. Se da al descubrimiento “, dijo el físico del Instituto de Tecnología de California Sean Carroll.

“Las mejores teorías de Hawking aún no han sido probadas experimentalmente, por lo que no ha ganado un premio”. Hawking a menudo ha sido comparado con el premio Nobel Albert Einstein, y murió en el 139 aniversario del nacimiento de Einstein. Pero el Nobel de Einstein no fue por su famosa teoría de la relatividad general. Fue para describir el efecto fotoeléctrico, y solo después de que fue verificado por Robert Millikan, dijo el astrónomo de Harvard Avi Loeb.