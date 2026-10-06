Mary Kay empodera a mujeres guatemaltecas a compartir belleza

Mary Kay ha lanzado en Guatemala y El Salvador su campaña global Beauty Is More Beautiful Shared™, una iniciativa que invita a las mujeres a compartir la belleza y fortalecer la confianza, la comunidad y el poder del acompañamiento femenino.
La campaña, presentada en más de 40 mercados a partir del 1 de septiembre, se convierte en la acción de mayor alcance dirigida al consumidor en la historia de la compañía. Con más de 60 años de trayectoria, Mary Kay reafirma el principio que ha guiado a la marca desde sus inicios: la belleza aumenta su significado cuando se vive y comparte con otras personas.
Beauty Is More Beautiful Shared™ va más allá de mostrar productos o consejos de belleza. La propuesta es ver la belleza como una experiencia compartida que impulsa la confianza, la pertenencia y el progreso personal. El mensaje central de la campaña subraya que la belleza no es solo cuestión de productos, sino también de oportunidad, potencial y relaciones.
El enfoque se dirige especialmente a las nuevas generaciones, interesadas en la autenticidad, el propósito y la conexión genuina. La campaña está basada en cuatro pilares: reconectar con las consumidoras, evocar la nostalgia, generar impacto a través de experiencias físicas y digitales, y reforzar el compromiso de apoyar a mujeres en su desarrollo de negocios independientes.
La nostalgia toma protagonismo como vínculo entre generaciones. Muchas mujeres aprenden sobre maquillaje y cuidado personal de madres o abuelas, y esta herencia se destaca como un puente con una expresión moderna para nuevas historias entre mujeres.
El concepto de compartir la belleza propone tres acciones clave: transmitir conocimientos y productos, crear sentido de pertenencia y celebrar el progreso individual y colectivo. Incluso un simple consejo puede ser el inicio de vínculos y conversaciones significativas que van más allá de la belleza superficial.
En el corazón de esta experiencia se encuentran las Consultoras de Belleza Independientes de Mary Kay, quienes acompañan y orientan a las consumidoras en su relación con la marca. En Guatemala y El Salvador, más de 7,000 consultoras forman parte de esta comunidad. Además, Inversiones Masdel —distribuidor exclusivo en ambos países— celebra 35 años en Guatemala y 28 en El Salvador.
El portafolio de productos de cuidado de la piel, labiales, brillos y fragancias, junto con lanzamientos periódicos, respaldan esta nueva etapa. Sin embargo, Mary Kay señala que el verdadero valor de la belleza está en lo que ocurre a su alrededor: las conversaciones, los vínculos y las oportunidades que nacen al compartir experiencias entre mujeres.
La invitación central de Mary Kay es clara: celebrar a las mujeres por quienes son y por quienes están llegando a ser, motivando la creación de una red global que, desde hace más de seis décadas, impulsa el empoderamiento femenino y el apoyo mutuo.