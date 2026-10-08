MCDía Feliz 2026: Más de Q13 Millones para Niñez Guatemala

McDonald’s Guatemala realizó la entrega oficial de los donativos recaudados durante el McDía Feliz por los Niños 2026, una iniciativa solidaria que logró convertir 394,093 Big Mac en sonrisas y esperanza para miles de familias guatemaltecas.
La actividad permitió recaudar un total de Q13,399,162.00, gracias a que el 100% de la venta de Big Mac durante esa jornada fue donado en su totalidad por McDonald’s.
Los fondos fueron distribuidos entre cuatro organizaciones que desarrollan proyectos enfocados en la salud, nutrición y bienestar de la niñez guatemalteca: Casa Ronald McDonald, Fundación Aldo Castañeda, Instituto Neurológico de Guatemala y Puente.
Durante la entrega, la empresa compartió cómo serán utilizados los recursos, con el objetivo de que las personas que participaron en esta causa conozcan el destino de sus aportes y el impacto que tendrán en las familias beneficiadas.
McDonald’s agradece el apoyo de los guatemaltecos
Rodrigo Cofiño, Chief Restaurant Officer de McDonald’s Mesoamérica, destacó la participación de los guatemaltecos, las empresas y los colaboradores que hicieron posible alcanzar esta recaudación.
"Para nosotros en McDonald’s es una gran satisfacción hacer entrega de estos donativos. Donar el 100% de la venta de Big Mac es nuestro compromiso, pero este resultado es gracias a los guatemaltecos que se acercaron a comprar, a las empresas que nos respaldaron y a nuestro equipo en los restaurantes que dio su mejor esfuerzo. En McDonald’s somos el puente, pero el verdadero mérito es de cada persona que se sumó y de las fundaciones que atienden a los niños todos los días".
Casa Ronald McDonald recibe Q7,840,000.00
Casa Ronald McDonald recibió Q7,840,000.00, recursos que permitirán garantizar el funcionamiento continuo de las cuatro Casas Ronald McDonald en Guatemala.
Estas instalaciones funcionan como un "hogar lejos del hogar" para familias que viajan desde distintos departamentos del país hacia la capital, donde sus hijos reciben tratamientos médicos.
Gracias a este donativo, más de 12,500 niños y sus familias contarán con hospedaje, alimentación y un espacio seguro y digno durante este proceso.
Fundación Aldo Castañeda recibe Q2,688,000.00
La Fundación Aldo Castañeda fue beneficiada con Q2,688,000.00, que serán destinados a realizar procedimientos cardíacos en pacientes con enfermedad cardiovascular congénita.
Esta organización desarrolla una importante labor en la atención de niños que nacen con problemas del corazón y necesitan tratamientos especializados.
Hasta hoy se han beneficiado a más de 750 niños y sus familias.
Instituto Neurológico de Guatemala recibe Q1,654,226.00
El Instituto Neurológico de Guatemala recibió Q1,654,226.00, que serán utilizados para la construcción de nuevas instalaciones y la adquisición de equipo especializado para el proyecto PUNTEA.
Esta ampliación permitirá realizar más de 45,000 terapias al año, beneficiando a más de 1,500 familias.
El apoyo permitirá fortalecer los servicios que brinda la institución y ampliar su capacidad de atención.
Puente recibe Q1,216,936.00
La organización Puente recibió Q1,216,936.00, recursos que permitirán dar continuidad al funcionamiento del programa Centros Nútreme en Chimaltenango y Alta Verapaz.
Con este apoyo se han beneficiado a más de 1,500 niños y sus familias.
Estos centros promueven el desarrollo integral de la primera infancia y ayudan a combatir la desnutrición crónica infantil, uno de los principales desafíos que enfrenta Guatemala.
McDía Feliz suma 26 años de solidaridad en Guatemala
Durante la entrega de los donativos, Rodrigo Cofiño también agradeció a todas las personas que participaron en la actividad y que hicieron posible alcanzar los resultados de este año.
"Agradecemos de corazón a cada guatemalteco por acompañarnos una vez más y demostrarnos que, cuando nos unimos con un mismo propósito, podemos lograr cosas extraordinarias por el país", finalizó Cofiño.
A lo largo de sus 26 años de historia en Guatemala, este evento se ha consolidado como un movimiento solidario que ha logrado beneficiar a más de 180 mil niños y sus familias, apoyando distintos programas que marcan una diferencia positiva en la vida de muchas personas.
Con esta entrega oficial, McDonald’s concluye una edición más del McDía Feliz, reafirmando su compromiso de seguir trabajando cerca de las familias guatemaltecas.