Suzuki V-Strom 160: Aventura urbana y off-road reinventada

Suzuki Guatemala presentó oficialmente la nueva V-Strom 160, una motocicleta que llega para transformar el segmento de aventura en el país. Este nuevo modelo ya está disponible en toda la red de agencias Suzuki y distribuidores autorizados a nivel nacional, posicionándose como una opción atractiva para quienes buscan versatilidad, estilo y dinamismo tanto en ciudad como en rutas de terracería.
Inspirada en la reconocida familia V-Strom —que desde 2002 ha sido sinónimo de libertad, confort y durabilidad— la V-Strom 160 combina agilidad urbana y robustez para terrenos desafiantes, permitiendo a los motociclistas experimentar la aventura todos los días.
Innovación en seguridad, desempeño y tecnología
La V-Strom 160 incorpora un motor monocilíndrico SOHC de 162 cc, 4 tiempos, con sistema de inyección electrónica (FI), capaz de generar 14.75 HP a 8,000 RPM y 14 Nm de torque a 6,500 RPM. Este propulsor asegura eficiencia y un rendimiento óptimo tanto en ascensos exigentes como en el tráfico cotidiano.
En materia de seguridad, el modelo se destaca con frenos de disco ventilado y sistema ABS de doble canal, lo que evita el bloqueo de las ruedas para mantener el control en frenadas de emergencia o vías de bajo agarre.
La suspensión está diseñada para todo tipo de terreno: una horquilla delantera telescópica hidráulica y suspensión trasera Monoshock ajustable en siete posiciones se adaptan al peso y a las condiciones del camino, proporcionando mayor comodidad tanto para el piloto como para el acompañante.
La iluminación Full LED en faro frontal y direccionales mejora la visibilidad, mientras que el tablero digital multifuncional ofrece información precisa como velocidad, marcha engranada y nivel de combustible.
Diseño orientado a la comodidad y aventura
La ergonomía de la V-Strom 160 se refleja en su asiento accesible de 795 mm de altura, distancia al suelo de 160 mm y tanque de combustible de 3.5 galones para mayor autonomía. Sus aros de aleación y llantas de doble propósito permiten transitar por diversos terrenos sin complicaciones.
- Disponible para pruebas de manejo y venta en toda la red Suzuki a nivel nacional.
- Ofrecida en tres combinaciones de color: amarillo, negro y blanco.
- Precio introductorio: Q24,890.
La V-Strom 160 responde a quienes buscan una moto confiable y preparada tanto para la rutina diaria como para escapadas inesperadas. Según Suzuki Guatemala, este modelo está dirigido a personas responsables y aventureras, dispuestas a vivir nuevas experiencias sin dejar de lado sus compromisos urbanos.
Más de seis décadas de historia en el país
Con más de 60 años de presencia en Guatemala desde su llegada en 1961, Suzuki se ha posicionado como una marca fundamental en el desarrollo de la movilidad nacional, respaldada por la ingeniería japonesa y una de las redes de servicio y repuestos más grandes del país. Esta trayectoria ha contribuido a formar una relación de confianza con generaciones de guatemaltecos, convirtiendo a Suzuki en un referente de calidad, trabajo y libertad.