"Es nuestro día": las reacciones al arresto de Harvey Weinstein - Emisoras Unidas

“Hoy es nuestro día” y es “el primer paso en su descenso al infierno”… A continuación, las principales reacciones al arresto e inculpación el viernes por violación y agresión sexual del productor Harvey Weinstein, acusado por un centenar de mujeres.

Rose McGowan, que acusa a Weinstein de haberla violado.

Asia Argento, que acusa a Weinstein de haberla violado.

Mira Sorvino, que acusa a Weinstein de haberla acosado sexualmente y haber arruinado su reputación y su carrera.

Time’s Up, una organización para la defensa de las víctimas de acoso sexual en el trabajo, fundada por personalidades de Hollywood, en Twitter:

Tarana Burke, fundadora del movimiento #MeToo que denuncia la violencia sexual:

“Esto se mueve del tribunal de opinión a un tribunal real”, dijo a la revista Variety. “Es súper catártico para muchas víctimas, e incluso para las sobrevivientes que no han sido necesariamente victimizadas por él”.

Benjamin Brafman, quien defiende a Harvey Weinstein, a la salida del tribunal comentó:

“El Sr. Weinstein no inventó el ‘casting de sofás’ en Hollywood”. “Tenemos la intención de actuar muy rápidamente para que se desestimen los cargos, no creemos que sean constitucionales, creemos que no están respaldados por pruebas, y al final del procedimiento el Sr. Weinstein será exonerado”.