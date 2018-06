¿Escuchas la misma canción una y otra vez? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Hay canciones que en definitiva no podemos dejar de escuchar, esas canciones a las que de una vez le ponemos la opción de repetición porque ya sabemos que en una hora la vamos a escuchar sin parar. Me pasa mucho, sobre todo a la hora del tránsito, tengo algunas canciones ya específicas que son, precisamente esas que no me aburren, al contrario…pareciera que soy adicta a ellas. ¿Te ha pasado?

¿Crees que esta conducta es normal? Los expertos dicen que sí y de hecho, según investigadores de la Universidad de Michigan, “la música tiene el poder de atraerte, y a veces, la adrenalina emocional o el sonido tranquilo de las olas nos deja queriendo más, y es por eso que le damos repetir”.

Durante las investigaciones, los expertos se dieron cuenta que la mayoría de sujetos de estudio, escuchan su canción favorita al menos una vez a la semana, y casi el 50% de ellos la escuchan una vez al día. Y uno de los motivos o las razones más comunes de esto, es que les atrae el ritmo, y que además influye en su estado de ánimo.

No hay duda entonces que la música una vez más, nos influye grandemente. ¿Cuál o cuáles canciones son las que no puedes parar de escuchar?

Fuente: https://bit.ly/2JveKqd