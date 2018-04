Expertos analizan situación de hogares seguros - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

La noche del martes, un grupo de internos del Hogar Seguro Virgen de la Asunción anexo, protagonizaron una revuelta, según ellos, para manifestar su descontento por los supuestos malos tratos y otras inconformidades, además que señalaron sus malestar por la forma como los tratan los monitores.

Se subieron a las paredes y al techo del inmueble y lograron salir a la calle, donde cerraron el paso y la arremetieron contra los automovilistas que pasaban por el lugar. Además, sacaron varios objetos del hogar, que dejaron lanzados por todas partes.

En el programa A Primera Hora estuvieron como invitados Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Manuel Villacorta, doctor en Sociología Política y columnista de prensa, quienes analizaron el caso.

#EUCrisisPolítica Zelaya: “No es una persona que está manejando las naturales presiones del poder”, al referirse del gobernante. pic.twitter.com/QxKT9kk6XY — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 11, 2018

RAQUEL ZELAYA

¿Como entender el problema en los correccionales?

Este es un punto sensible porque también había la percepción de que la fuerza pública no se atreve actuar, con los antecedentes de lo que sucedió el 8 de marzo del año pasado, en el cual están ligados funcionarios de alto nivel.

Se han efectuado pruebas de confianza al personal de la Secretaría de Bienestar Social. No están mal en cuanto al tema de confiabilidad, pero recordemos que sí esos hogares son para menores, hay rangos de entre 18 a 20 años que siguen ahí y deberían ser trasladados a otro lugar, y también hay menores que son considerados de alta peligrosidad.

Aparte de eso, no hay que perder de vista que en esos lugares hay una paralización del Estado. Vemos que no hay cotizaciones. Nadie quiere firmar para que haya un compromiso de compra. No lo hacen porque los pueden señalar de exceso o por defecto si compran, y si no, por incumplimiento de debres.

Finalmente se ve una forma de actuar con resentimiento por parte de jóvenes que están desatendidos por la sociedad.

#EUCrisisPolítica Villacorta: “Lo de ayer fue un anuncio, un aviso de la crisis que está enfrentando el país”, al referirse de los conflictos en el anexo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. pic.twitter.com/4fVcOLbPqL — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 11, 2018

VILLACORTA

¿El Presidente debió llegar anoche al Hogar?

No creo que habría sido necesario. Eso es exponer al mandatario por temas de seguridad. Pero eso no diluye que está teniendo una responsabilidad grandísima en estas crisis.

La tragedia del Hogar Seguro en 2017 exigía una reforma profunda en el tratamiento a esas juventudes que no encuentran un empleo y tienen problemas con la drogadicción.

Hay expertos que han insistido en que las crisis en estos centros están potencialmente a la flor del día. Las autoridades no están trabajando el efecto. Esa crisis generalizada es un aviso. Es el sentimiento de los jóvenes de que están en insatisfacción. Si vamos con los detenidos en las prisiones, es lo mismo.

Lo que creo es que es necesario que el Presidente asuma formalmente sus responsabilidades en este tiempo de crisis.