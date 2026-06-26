Magda Angélica presenta 'Voy': Himno de Empoderamiento Femenino

La reconocida cantautora guatemalteca Magda Angélica da un giro a la música de sanación con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Voy", disponible en todas las plataformas digitales a partir del 3 de julio de 2026. En este tema, la artista explora una fusión entre world music, folk y música de autor, proponiendo un recorrido donde el acto de transitar la vida se convierte en un ejercicio de valentía y transformación. Magda Angélica plantea que la experiencia es una guía esencial y que la travesía vital abre caminos hacia el autodescubrimiento y la resiliencia.
"Voy" emerge como un himno que va más allá de los límites impuestos por el tiempo. La letra aborda el desafío de liberarse de cargas culturales y sociales que suelen pesar sobre las mujeres, como esquemas heredados, voces externas y miedos aprendidos. Con un lenguaje profundamente simbólico, el tema invita a derribar esas barreras y reinventarse desde la propia verdad.
Un mensaje de resiliencia y autodescubrimiento
Magda Angélica utiliza su voz para poner en primer plano la experiencia femenina adulta. Mientras la industria musical suele centrar sus historias en la juventud, la artista propone otra narrativa: la de mujeres que se reconstruyen con sensibilidad, madurez y fuerza desde lo vivido. A través de versos como "sigo inventando los caminos solo porque respiro" y "voy quebrando el miedo", la intérprete transmite la importancia de reclamar la propia voz y buscar la libertad personal.
El lanzamiento de "Voy" no solo significa la llegada de una nueva canción, sino también una invitación a reconciliarse con el paso del tiempo y valorar el proceso de evolución personal. Este tema impulsa a quienes escuchan a soltar imposiciones y atreverse a elegir su propio destino.
Producción y colaboraciones musicales
La canción es obra de Magda Angélica en letra y música, y cuenta con la producción de Francisco Páez. El trabajo de grabación y mezcla estuvo a cargo de Jorge Estrada en Estudios Audio Track. Se sumaron talentos como Sergio Zepeda en guitarra acústica, Mynor García en percusión y Edgar Bran en bajo, conformando un equipo que da vida a esta propuesta sonora única.
Magda Angélica: pionera de la música de sanación y etnofusión
Magda Angélica se ha consolidado como figura pionera de la EtnoFusión, el folk y la música medicina en Guatemala. Sus canciones han tendido puentes entre tradiciones, generaciones y sonidos, favoreciendo la creación de espacios donde el bienestar y la identidad comparten protagonismo. La artista explora nuevos caminos dentro de la música experimental y lidera iniciativas que buscan sanar y propiciar reencuentros personales y colectivos mediante el estudio del sonido.
Además de su faceta musical, Magda Angélica conjuga su carrera artística con la investigación académica, enfocándose en la cultura y los procesos creativos. Esta doble dimensión nutre y profundiza su propuesta, dotándola de una perspectiva reflexiva y original.
Reconocimientos y trayectoria
Desde su álbum debut "Jardín Interior" (1996), que le valió los premios Arco Iris Maya y Tzig como Artista Revelación, Magda Angélica ha mantenido una trayectoria coherente y en constante evolución. Su música ha sido elegida para bandas sonoras documentales en México y Estados Unidos. En 2014 representó a Guatemala en el proyecto australiano The Global Change Music Project, junto a 163 compositores internacionales con el objetivo de promover la protección ambiental.
En 2015, su tema "Abuela Sangre" recibió tres premios internacionales en festivales de Uruguay y Paraguay, marcando la primera vez que Guatemala obtuvo estos reconocimientos. La artista continúa abriendo caminos en la música experimental y fortaleciendo la oferta cultural de su país.
"Voy", que se suma a su discografía luego del álbum "Éter" (2023), representa un nuevo capítulo. Desde una perspectiva honesta e íntima, Magda Angélica propone romper con las imposiciones externas y reafirmar la libertad de elegirse a sí mismo.
- "Voy" estará disponible desde el 3 de julio de 2026 en Spotify, Apple Music, YouTube Music y otras plataformas digitales.