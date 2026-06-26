 Magda Angélica presenta 'Voy': Himno de Empoderamiento Femenino

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
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Mexico MEX
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South Korea SKO
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South Africa SAO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
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Canada CAN
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Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Magda Angélica lanza 'Voy': un himno de transformación y empoderamiento femenino

La cantautora guatemalteca Magda Angélica lanza “Voy”, un sencillo que fusiona la música medicina con folk, invitando a la sanación y el autodescubrimiento en mujeres de todas las edades.

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Magda Angélica lanza sencillo "Voy", Cortesía
Magda Angélica lanza sencillo "Voy" / FOTO: Cortesía
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La reconocida cantautora guatemalteca Magda Angélica da un giro a la música de sanación con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Voy", disponible en todas las plataformas digitales a partir del 3 de julio de 2026. En este tema, la artista explora una fusión entre world music, folk y música de autor, proponiendo un recorrido donde el acto de transitar la vida se convierte en un ejercicio de valentía y transformación. Magda Angélica plantea que la experiencia es una guía esencial y que la travesía vital abre caminos hacia el autodescubrimiento y la resiliencia.

"Voy" emerge como un himno que va más allá de los límites impuestos por el tiempo. La letra aborda el desafío de liberarse de cargas culturales y sociales que suelen pesar sobre las mujeres, como esquemas heredados, voces externas y miedos aprendidos. Con un lenguaje profundamente simbólico, el tema invita a derribar esas barreras y reinventarse desde la propia verdad.

Foto embed
Magda Angélica se prepara para lanzamiento de nuevo sencillo - Cortesía

Un mensaje de resiliencia y autodescubrimiento

Magda Angélica utiliza su voz para poner en primer plano la experiencia femenina adulta. Mientras la industria musical suele centrar sus historias en la juventud, la artista propone otra narrativa: la de mujeres que se reconstruyen con sensibilidad, madurez y fuerza desde lo vivido. A través de versos como "sigo inventando los caminos solo porque respiro" y "voy quebrando el miedo", la intérprete transmite la importancia de reclamar la propia voz y buscar la libertad personal.

El lanzamiento de "Voy" no solo significa la llegada de una nueva canción, sino también una invitación a reconciliarse con el paso del tiempo y valorar el proceso de evolución personal. Este tema impulsa a quienes escuchan a soltar imposiciones y atreverse a elegir su propio destino.

Producción y colaboraciones musicales

La canción es obra de Magda Angélica en letra y música, y cuenta con la producción de Francisco Páez. El trabajo de grabación y mezcla estuvo a cargo de Jorge Estrada en Estudios Audio Track. Se sumaron talentos como Sergio Zepeda en guitarra acústica, Mynor García en percusión y Edgar Bran en bajo, conformando un equipo que da vida a esta propuesta sonora única.

Magda Angélica: pionera de la música de sanación y etnofusión

Magda Angélica se ha consolidado como figura pionera de la EtnoFusión, el folk y la música medicina en Guatemala. Sus canciones han tendido puentes entre tradiciones, generaciones y sonidos, favoreciendo la creación de espacios donde el bienestar y la identidad comparten protagonismo. La artista explora nuevos caminos dentro de la música experimental y lidera iniciativas que buscan sanar y propiciar reencuentros personales y colectivos mediante el estudio del sonido.

Además de su faceta musical, Magda Angélica conjuga su carrera artística con la investigación académica, enfocándose en la cultura y los procesos creativos. Esta doble dimensión nutre y profundiza su propuesta, dotándola de una perspectiva reflexiva y original.

Reconocimientos y trayectoria

Desde su álbum debut "Jardín Interior" (1996), que le valió los premios Arco Iris Maya y Tzig como Artista Revelación, Magda Angélica ha mantenido una trayectoria coherente y en constante evolución. Su música ha sido elegida para bandas sonoras documentales en México y Estados Unidos. En 2014 representó a Guatemala en el proyecto australiano The Global Change Music Project, junto a 163 compositores internacionales con el objetivo de promover la protección ambiental.

En 2015, su tema "Abuela Sangre" recibió tres premios internacionales en festivales de Uruguay y Paraguay, marcando la primera vez que Guatemala obtuvo estos reconocimientos. La artista continúa abriendo caminos en la música experimental y fortaleciendo la oferta cultural de su país.

"Voy", que se suma a su discografía luego del álbum "Éter" (2023), representa un nuevo capítulo. Desde una perspectiva honesta e íntima, Magda Angélica propone romper con las imposiciones externas y reafirmar la libertad de elegirse a sí mismo.

  • "Voy" estará disponible desde el 3 de julio de 2026 en Spotify, Apple Music, YouTube Music y otras plataformas digitales.

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