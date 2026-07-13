 Jude Bellingham preocupa tras foto con máscara de oxígeno
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- France France Spain Spain --
14 julio / 13:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Universo Futbol

Jude Bellingham preocupa a sus fans tras publicar imagen con máscara de oxígeno

por Luisa Maria Godinez
Jude Bellingham, jugador de Inglaterra
Jude Bellingham, jugador de Inglaterra / FOTO: EFE

El delantero de Inglaterra encendió las alarmas al aparecer en su cuenta de Instagram con una máscara de oxígeno tras vencer a Noruga en cuartos de final.

Jude Bellingham se prepara para enfrentar a Argentina en semifinales con una imagen llamativa que acaparó toda la atención en las redes sociales.

El futbolista inglés compartió en su Instagram una fotografía utilizando una máscara de oxígeno, mostrando su interés por llegar al cien por ciento al próximo compromiso mundialista.

Jude Bellingham publicó varios mensajes motivacionales tras la clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial y expresó a sus seguidores la importancia de "creer" en la victoria.

El jugador del Real Madrid, quien suma más de 46 millones de seguidores en Instagram, celebró el triunfo frente a Noruega dejando en claro su liderazgo dentro y fuera del campo.

Foto embed
Jude Bellingham - Instagram

En las historias de Instagram, Bellingham publicó imágenes en las que se muestra junto a sus compañeros del seleccionado inglés y otra en la que llamó la atención al aparecer usando nuevamente una máscara de oxígeno.

Este elemento ya se volvió característico en sus procesos de recuperación cada vez que enfrenta una lesión o busca optimizar su estado físico.

No es la primera vez que el mediocampista utiliza una máscara de oxígeno. Durante toda la temporada, Jude Bellingham ha hecho públicas varias imágenes de sus sesiones de recuperación empleando este método. 

¿Por qué apuesta por este tipo de recuperación?

El especialista en traumatología Juan Arnal explicó en el medio 'CuídatePlus' que estas máscaras funcionan de manera similar a las cámaras hiperbáricas, cada vez más populares entre los deportistas de alto rendimiento.

Su objetivo principal es aumentar la presión atmosférica para mejorar significativamente la absorción de oxígeno en el organismo del atleta.

De acuerdo con Arnal, hay evidencia científica que demuestra que incrementar la oferta metabólica de oxígeno acelera la recuperación de las lesiones musculares. Así, el uso de máscaras de oxígeno por parte de futbolistas como Bellingham se ha convertido en una práctica común, especialmente después de partidos o cuando sufren molestias físicas.

El médico precisó que, en la actualidad, los deportistas de élite suelen combinar la suplementación de oxígeno con la utilización de cámaras hiperbáricas, buscando siempre optimizar la recuperación y el rendimiento muscular.

Jude Bellingham suele recurrir a ambas prácticas, dejando claro que no deja nada al azar en su preparación para los compromisos más importantes.

Etiquetas
Real MadridInglaterraMundial 2026Jude Bellinghamrecuperación futbolistamáscara de oxígeno

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver