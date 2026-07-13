Jude Bellingham preocupa a sus fans tras publicar imagen con máscara de oxígeno

El delantero de Inglaterra encendió las alarmas al aparecer en su cuenta de Instagram con una máscara de oxígeno tras vencer a Noruga en cuartos de final.

Jude Bellingham se prepara para enfrentar a Argentina en semifinales con una imagen llamativa que acaparó toda la atención en las redes sociales.

El futbolista inglés compartió en su Instagram una fotografía utilizando una máscara de oxígeno, mostrando su interés por llegar al cien por ciento al próximo compromiso mundialista.

Jude Bellingham publicó varios mensajes motivacionales tras la clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial y expresó a sus seguidores la importancia de "creer" en la victoria.

El jugador del Real Madrid, quien suma más de 46 millones de seguidores en Instagram, celebró el triunfo frente a Noruega dejando en claro su liderazgo dentro y fuera del campo.

Jude Bellingham - Instagram

En las historias de Instagram, Bellingham publicó imágenes en las que se muestra junto a sus compañeros del seleccionado inglés y otra en la que llamó la atención al aparecer usando nuevamente una máscara de oxígeno.

Este elemento ya se volvió característico en sus procesos de recuperación cada vez que enfrenta una lesión o busca optimizar su estado físico.

No es la primera vez que el mediocampista utiliza una máscara de oxígeno. Durante toda la temporada, Jude Bellingham ha hecho públicas varias imágenes de sus sesiones de recuperación empleando este método.

¿Por qué apuesta por este tipo de recuperación?

El especialista en traumatología Juan Arnal explicó en el medio 'CuídatePlus' que estas máscaras funcionan de manera similar a las cámaras hiperbáricas, cada vez más populares entre los deportistas de alto rendimiento.

Su objetivo principal es aumentar la presión atmosférica para mejorar significativamente la absorción de oxígeno en el organismo del atleta.

De acuerdo con Arnal, hay evidencia científica que demuestra que incrementar la oferta metabólica de oxígeno acelera la recuperación de las lesiones musculares. Así, el uso de máscaras de oxígeno por parte de futbolistas como Bellingham se ha convertido en una práctica común, especialmente después de partidos o cuando sufren molestias físicas.

El médico precisó que, en la actualidad, los deportistas de élite suelen combinar la suplementación de oxígeno con la utilización de cámaras hiperbáricas, buscando siempre optimizar la recuperación y el rendimiento muscular.

Jude Bellingham suele recurrir a ambas prácticas, dejando claro que no deja nada al azar en su preparación para los compromisos más importantes.

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