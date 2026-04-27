Laura Pausini colapsa en concierto y necesita oxígeno

Laura Pausini generó alarma durante un concierto en Quito, Ecuador, al detener su espectáculo para recibir asistencia con oxígeno debido a dificultades respiratorias provocadas por la altitud de la ciudad.
El momento, ampliamente difundido en redes sociales, despertó especulaciones sobre una posible cancelación de sus próximas actuaciones, aunque hasta ahora no hay anuncios oficiales sobre la suspensión de sus conciertos.
La presentación de Laura Pausini en el Coliseo General Rumiñahui, frente a más de ocho mil asistentes, tuvo que ser interrumpida cuando la cantante manifestó claros problemas para respirar.
Miembros de su equipo rápidamente le proporcionaron una mascarilla de oxígeno, permitiéndole continuar el evento pese a las dificultades generadas por los más de 2,800 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra la capital ecuatoriana.
Esta situación no desanimó al público, que aplaudió y mostró su apoyo a la artista. Laura Pausini, fiel a su estilo, mantuvo el buen humor y comentó en el escenario:
"¿Se puede hablar mientras se hace o mejor que no? (...) Si no me desmayo, me desmayaré", haciendo referencia a su estado sin perder la sonrisa y bromeando sobre sentirse como en "una gira en un asilo". Dejó claro que no tenía intención de abandonar el espectáculo pese al episodio.
No es la primera vez que enfrenta la altura
La altitud de las ciudades latinoamericanas ya había sido un reto para Laura Pausini durante su gira. En 2024, durante un concierto en la Arena Ciudad de México, atravesó una crisis similar que también requirió oxígeno para poder concluir el show.
En ambos casos, la artista logró finalizar sus conciertos, demostrando profesionalismo y cercanía con sus seguidores.
Ante las preocupaciones de sus fans, Laura Pausini no ha anunciado la cancelación de futuras fechas de su gira. Según su equipo, el incidente en Quito fue un hecho aislado ocasionado exclusivamente por la altitud de la ciudad, un fenómeno conocido que puede afectar a quienes no están acostumbrados a esas condiciones.
Los episodios de Pausini con dificultad respiratoria en altura se han convertido en una anécdota más de su paso por América Latina, pero no han significado cambios en su itinerario, según las declaraciones hasta el momento.
Laura Pausini es reconocida como una de las máximas representantes del pop latino e italiano a nivel global. Desde su infancia, la música formó parte esencial de su vida gracias a la influencia de su padre, pianista y cantante.
Ella se consolidó como una estrella internacional durante las décadas de los 90 y 2000, y ha compartido escenario con nombres de alto perfil como Alejandro Sanz, Marc Anthony y Michael Bublé.