Hirata Runa: Estrella Infantil Japonesa Fallece a los 8 Años

La comunidad del J-Pop y sus seguidores lamentan la trágica partida de Hirata Runa, conocida artísticamente como Luna-chan, una prometedora estrella infantil de tan solo ocho años.
Su fallecimiento, ocurrido el 25 de septiembre, fue confirmado días después y ha conmocionado a muchos, especialmente porque se produjo apenas cinco días después de su última presentación en el escenario, dejando a sus admiradores en un estado de incredulidad.
La pequeña idol, que formaba parte del DIANNA Project, un reconocido programa de talentos con sede en Nagoya, Japón, murió a causa de una miocarditis derivada de la influenza.
Esta inesperada tragedia ha dejado un profundo vacío entre quienes seguían su incipiente carrera y admiraban su talento y carisma, truncando un sueño que apenas comenzaba a florecer.
La noticia fue oficialmente comunicada el 28 de septiembre por la agencia y la familia de la menor, quienes emitieron un comunicado conjunto.
En este, difundido a través de las redes sociales, se detalló que Hirata Runa "falleció en paz" alrededor de las 4 de la madrugada del pasado viernes 25. La sorpresa fue mayúscula entre sus fans y la industria del entretenimiento, ya que no había pasado mucho tiempo desde su última aparición pública, donde se mostraba llena de energía.
Su última actuación y el emotivo mensaje a sus fans
Apenas cinco días antes de su deceso, el 20 de septiembre, Hirata Runa había participado con entusiasmo en el concierto Regular Live Vol.70 del DIANNA Project, un evento que marcó su última interacción con el público.
Tras el exitoso espectáculo, la joven artista compartió una fotografía sonriente en sus redes sociales, acompañada de un mensaje de agradecimiento a sus seguidores:
"Gracias también por hoy, lo aprecié mucho. Fue muy divertido ❤️". Este último mensaje, cargado de alegría y gratitud, se ha convertido en un emotivo y doloroso recuerdo para sus admiradores y para la industria.
Los voceros de la joven estrella confirmaron que la causa de su muerte fue miocarditis, una grave inflamación del músculo cardíaco.
Según datos proporcionados, esta condición puede afectar severamente la capacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente y generar alteraciones en los latidos, entre otras complicaciones potencialmente fatales. La condición se derivó de una infección de influenza, lo que subraya la rapidez y severidad con la que una enfermedad aparentemente común puede progresar en casos excepcionales.