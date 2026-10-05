 Ricardo Montaner comparte hermosa foto de Guatemala
Farándula

Ricardo Montaner comparte impresionante paisaje de Guatemala tras su reciente visita

¡Guatemala conquistó a Ricardo Montaner! Tras reencontrarse con sus seguidores en un esperado concierto, el cantante compartió una espectacular postal del país.

Compartir:
Ricardo Montaner
Ricardo Montaner / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Ricardo Montaner se llevó mucho más que aplausos de su reciente visita a Guatemala. Luego de presentarse nuevamente ante sus seguidores guatemaltecos, el reconocido cantante compartió en sus redes sociales una impresionante postal del país acompañada de unas emotivas palabras.

El intérprete de éxitos como "Tan enamorados", "Me va a extrañar" y "La cima del cielo" publicó una fotografía en la que se aprecia uno de los característicos paisajes volcánicos de Guatemala bajo un cielo cubierto por tonalidades anaranjadas.

La publicación fue realizada después de su paso por el país como parte de El Último Regreso Tour 2026, gira con la que Montaner retomó sus presentaciones internacionales y volvió a encontrarse con el público que ha seguido su música durante décadas.

El emotivo mensaje de Ricardo Montaner para Guatemala

Junto a la fotografía, el artista dejó unas palabras que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

"Esto me llevo como recuerdo, de mi paso por #Guatemala, no sé cuándo volveré, pero lo que sí está claro es que me llevo sus caras y corazones, grabados en mi alma. Hasta pronto...", escribió Montaner en Instagram.

El cantante acompañó el mensaje con la etiqueta #ElUltimoRegreso, nombre de la gira que actualmente lo mantiene recorriendo diferentes países.

La publicación también generó numerosas reacciones. Entre los comentarios, seguidores guatemaltecos destacaron la belleza del país y agradecieron al artista por su visita.

Un reencuentro con sus seguidores guatemaltecos

La publicación llega después del esperado regreso de Ricardo Montaner a los escenarios de Guatemala.

El cantautor se presentó el viernes 2 de octubre en Fórum Majadas, en la Ciudad de Guatemala, como parte de El Último Regreso Tour 2026. El espectáculo logró agotar las localidades y reunió a seguidores de diferentes generaciones.

"Yo que te amé" fue la canción encargada de abrir el concierto, pero la velada estuvo marcada por varios de los temas más reconocidos de su trayectoria.

"Será", "A dónde va el amor", "Castillo azul", "El poder de tu amor" y "La cima del cielo" formaron parte del recorrido musical. Más adelante llegó "Vamos pa' la conga", mientras que "Me va a extrañar" provocó uno de los grandes coros de la noche.

En Portada

EN IMÁGENES. Temor e incertidumbre en Villa Hermosa tras colapso de viviendast
Nacionales

EN IMÁGENES. Temor e incertidumbre en Villa Hermosa tras colapso de viviendas

12:41 PM, Oct 05
Subsecretaria de Conred: Nunca debió haberse dado el permiso de construcción sobre el cauce del ríot
Nacionales

Subsecretaria de Conred: "Nunca debió haberse dado el permiso de construcción sobre el cauce del río"

10:12 AM, Oct 05
Tuttosport revela a los 25 finalistas del Golden Boy 2026t
Deportes

Tuttosport revela a los 25 finalistas del Golden Boy 2026

11:10 AM, Oct 05
Recapturan en México a dos reos fugados de Fraijanes IIt
Nacionales

Recapturan en México a dos reos fugados de Fraijanes II

09:28 AM, Oct 05
Ejecutivo entrega a la CC el informe sobre el nombramiento de Menkos en el Banguatt
Nacionales

Ejecutivo entrega a la CC el informe sobre el nombramiento de Menkos en el Banguat

10:35 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga de NacionesEE.UU.AccidenteComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar