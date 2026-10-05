Ricardo Montaner comparte hermosa foto de Guatemala

Ricardo Montaner se llevó mucho más que aplausos de su reciente visita a Guatemala. Luego de presentarse nuevamente ante sus seguidores guatemaltecos, el reconocido cantante compartió en sus redes sociales una impresionante postal del país acompañada de unas emotivas palabras.
El intérprete de éxitos como "Tan enamorados", "Me va a extrañar" y "La cima del cielo" publicó una fotografía en la que se aprecia uno de los característicos paisajes volcánicos de Guatemala bajo un cielo cubierto por tonalidades anaranjadas.
La publicación fue realizada después de su paso por el país como parte de El Último Regreso Tour 2026, gira con la que Montaner retomó sus presentaciones internacionales y volvió a encontrarse con el público que ha seguido su música durante décadas.
El emotivo mensaje de Ricardo Montaner para Guatemala
Junto a la fotografía, el artista dejó unas palabras que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.
"Esto me llevo como recuerdo, de mi paso por #Guatemala, no sé cuándo volveré, pero lo que sí está claro es que me llevo sus caras y corazones, grabados en mi alma. Hasta pronto...", escribió Montaner en Instagram.
El cantante acompañó el mensaje con la etiqueta #ElUltimoRegreso, nombre de la gira que actualmente lo mantiene recorriendo diferentes países.
La publicación también generó numerosas reacciones. Entre los comentarios, seguidores guatemaltecos destacaron la belleza del país y agradecieron al artista por su visita.
Un reencuentro con sus seguidores guatemaltecos
La publicación llega después del esperado regreso de Ricardo Montaner a los escenarios de Guatemala.
El cantautor se presentó el viernes 2 de octubre en Fórum Majadas, en la Ciudad de Guatemala, como parte de El Último Regreso Tour 2026. El espectáculo logró agotar las localidades y reunió a seguidores de diferentes generaciones.
"Yo que te amé" fue la canción encargada de abrir el concierto, pero la velada estuvo marcada por varios de los temas más reconocidos de su trayectoria.
"Será", "A dónde va el amor", "Castillo azul", "El poder de tu amor" y "La cima del cielo" formaron parte del recorrido musical. Más adelante llegó "Vamos pa' la conga", mientras que "Me va a extrañar" provocó uno de los grandes coros de la noche.