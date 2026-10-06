Antonio Escobar, productor, denuncia golpiza por exnovio

El reconocido productor Antonio Escobar ha tomado drásticas medidas de seguridad personal, contratando guardaespaldas tras sufrir una golpiza y recibir amenazas de muerte.
Estos incidentes se enmarcan en un prolongado y amargo conflicto de seis años con la familia de su difunta pareja, el también productor Alejandro Medina.
Antonio Escobar relató que la agresión más reciente ocurrió la noche del pasado 27 de agosto, cuando llegaba a su domicilio. Cuatro individuos lo interceptaron, descendiendo de un vehículo y advirtiéndole:
"Deja de meterte con la familia o te va peor". El productor intentó defenderse con gas lacrimógeno, logrando rociar a dos de los atacantes, mientras los otros dos lo agredieron físicamente.
Aunque no puede asegurar la autoría, los agresores mencionaron explícitamente a la familia de Medina, lo que llevó a Escobar a levantar un acta en la delegación correspondiente.
La pesadilla de Antonio Escobar comenzó hace seis años, tras el fallecimiento de Alejandro Medina. Según su testimonio, la familia de Medina se apropió de los bienes y el patrimonio que ambos habían construido juntos. A esto se sumaron dos procesos judiciales previos contra Escobar: uno por fraude procesal y otro por falsedad de declaraciones, a los que ahora se añade una nueva y compleja demanda.
"El asunto va muy mal", afirmó Escobar. La situación escaló a tal punto que el hermano de Alejandro lo amenazó de muerte directamente en el juzgado, antes de una audiencia.
"Me insultó, me dijo que yo le pagara ese dinero, que ya estaba harto de mí, que me quería meter a la cárcel y que me cuidara", detalló el productor, justificando así la necesidad de la seguridad personal que ahora lo acompaña.
Una nueva demanda
El último frente legal que enfrenta Antonio Escobar es una demanda mercantil presentada por el padre de Alejandro Medina.
El productor explicó que la demanda se basa en un supuesto pagaré falsificado por 2.5 millones de pesos, fechado en 2019.
Antonio Escobar refuta categóricamente esta acusación, argumentando que el padre de Medina "nunca ha tenido en qué caerse muerto y no ha contado con ese dinero".
Además, señaló que en 2019, Alejandro aún vivía y ambos compartían sus finanzas, por lo que no habría tenido necesidad de pedir un préstamo, y mucho menos a la familia de Medina, con quienes Alejandro mantenía una relación distante y conflictiva, especialmente con su padre.
"Es absurdo, falsificaron un pagaré y lo llevaron a juicio", sentenció Escobar, quien también destacó irregularidades en el documento: "Falsificaron la firma, el pagaré lo hicieron a máquina, está nuevo. Si lo ven, no es un papel que lleve siete años. Se ve que lo acaban de sacar de la papelería".
Para Antonio, la decisión de contratar un guardaespaldas no fue sencilla, pero la considera necesaria ante la escalada de amenazas.
El productor cree que el origen del "odio" de la familia de Medina hacia él radica en que fue él quien "se atrevió a decir que Alejandro era homosexual", un hecho que, según Escobar, le ha traído consecuencias negativas en una sociedad que describe como "machista y homofóbica".
"Lo que no se ponen a pensar es que salí en redes hablando de mi relación y, si alguien perdió, soy yo, porque es una sociedad machista, homofóbica, en que los productores piensan que, si eres de tal, puedes hacer o no personajes. Entonces, el que realmente salió perdiendo fui yo. Yo tenía una imagen ante la sociedad y los productores, y el que salió del clóset fui yo", reflexionó Escobar sobre el impacto en su carrera y reputación.
Con una trayectoria de más de 40 años, Antonio Escobar es un actor y productor experimentado. Estudió actuación y teatro desde los 20 años, participando en telenovelas como "Marisol" y "Juro que te amo", así como en películas como "El reino de los cielos" y "Pandilleras".